LUGEJA KÜSIB: Töötan koolis õpetajana…

Töötan koolis õpetajana ning kohe on algamas põhipuhkus. Iga-aastaselt on tööandja maksnud puhkusetasu enne puhkuse algust. Kuid kuna õpetajate puhkus langeb kolmele kuule, siis sel aastal avaldasime koos kõikide teiste õpetajatega soovi saada puhkusetasu osade kaupa iga kuu palgapäeval. Põhjus on eelkõige selles, et kui puhkusetasu makstakse välja enne puhkuse algust juunikuus, siis arvestatakse lubatud tulumaksuvaba miinimum ainult ühe korra ning see tähendab meie jaoks, olenevalt töötasu suurusest, saja kuni mitmesaja eurost kaotust võrreldes sellega, kui puhkusetasu makstakse välja osade kaupa kord kuus. Proovisime tööandjaga läbirääkimisi pidada, kuid ta keeldus meie soovist. Kas ta võib keelduda meie soovist, kui see on meie jaoks rahaliselt kahjulik?



Vastab Kaire Saarep, tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:

Töölepingu seadus sätestab puhkusetasu väljamaksmise kuupäevaks eelviimase tööpäeva enne puhkuse algust. Kui pooled saavutavad kokkuleppe, võib puhkusetasu maksta ka mõnel teisel kuupäeval, näiteks on mitmele kuule langeva puhkuse korral lubatud kokku leppida, et puhkusetasu makstakse osade kaupa kord kuus.

Samas tähendab kokkulepe seda, et töötaja või tööandja võib teisele poolele teha ettepaneku, kuid teine pool ei pruugi nõustuda. Antud juhul on õpetajad teinud tööandjale ettepaneku, kuid tööandja on keeldunud. Tööandja ei pea oma keeldumist põhjendama. Seaduses ei ole ette nähtud erandeid, mis kohustaksid tööandjat nõustuma. Ka olukord, kus tulenevalt tulumaksu arvestamise ajast võib kätte saadava tasu suurus muutuda, ei kohusta tööandjat töötajate ettepanekuga nõustuma. Kokkulepe eeldab mõlema poole nõusolekut.

Samas tuleb tähele panna, et lubatud tulumaksuvaba miinimumi kasutamist arvestatakse aasta lõikes.

See tähendab seda, et kui töötaja ei ole aasta lõikes kogu lubatud tulumaksuvaba miinimumi kasutanud, siis saab ta järgmisel aastal enammakstud tulumaksu riigilt tagasi.