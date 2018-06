Lühidalt KULTUURIST

Muusikakool loob etno-folgi osakonna



Kuressaare muusikakool plaanib luua etno- ja folkmuusika osakonna, milleks kuulutas välja konkursi vastava ala õpetaja leidmiseks.

Muusikakooli direktor Tarmo Berens ütles Saarte Häälele, et uue osakonna loomise ideed on mõlgutatud pikalt, nüüd jõuti mõtete juurest tegudeni. Sellega seoses pakutakse 1. septembrist tööd pärimusmuusika õpetajale. Kohast huvitatutele tuleb kasuks universaalsus ehk oskus õpetada lisaks pärimusmuusikale mõnda instrumenti või teoreetilist ainet.

Berens nentis, et uue osakonna loomisega haakub ka viiuliõpetaja otsimine, kellele pakutakse poolt kohta koormusega kuni 12 tundi nädalas. Sellele kohale kandideerijale tuleb konkursikuulutuse järgi kasuks pärimus- ja rahvamuusika mängimise ning interpreteerimise oskus.

Saaremaal tuleb kokku Eesti-Läti sümfooniaorkester



Tuleval nädalal ühinevad Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkester ja Läti Adaži noorteorkester suureks noorte sümfooniaorkestriks, mis annab kolmapäeva, 13. juuni õhtul Kuressaare kultuurikeskuses tasuta kontserdi.

Kokku tuleb rahvusvahelise projekti raames dirigent Edoardo Narbona käe all lavale poolsada nooremat ja vanemat pillimängijat. Projekti üks eestvedajaid Annikki Aruväli ütles, et orkester koguneb nädala alguses ning lood õpitakse selgeks esmaspäeval ja teisipäeval toimuvates proovides.

Orkestriga laulavad kaasa ka muusikakooli laulukoori lapsed, kes esitavad meie oma muusiku ja õppejõu Tiit Pauluse kirjutatud süidi, samuti kaks läti sümfoonilist teost. Kavas on muudki põnevat, näiteks Liina Kullerkupu kirjutatud tunnusmuusika filmile “Supilinna salaselts”.

“See on väärt ettevõtmine, ikka selleks, et Saaremaa noortele muusikutele kogemust ja tuult tiibadesse anda,” ütles Aruväli, kelle sõnul tekkis ühisorkestri idee mullu sügisel Tartus Eesti sümfooniaorkestrite liidu festivalil. “Seal pakuti välja, et võiksime teha rahvusvahelise projekti,” nentis ta.

Juhtuski nii, et kontakt saadi Adaži orkestriga, kes otsis endale sõprusorkestrit ja kuna Kuressaarel oli huvi olemas, ühendati jõud. Hästi läks Aruväli sõnul ka seetõttu, et Kuressaares on praegu keelpillimängijatest nappus, lätlastel aga omakorda orkestris puhkpillidest puudus, nii et kaks partnerit täiendavad teineteist hästi.