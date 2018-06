Meri on saarte ümbert sedavõrd ära kuivanud, et näiteks Muhust saab Kõinastu laiule kuiva jalaga. Üks õnnelikest, kes pühapäeval ootamatult end keset “kõrbe” leidis, oli kuressaarlane Hannes Koppel ühes perega.

Tema sõnul valmistusid nad hommikul läbi vee matkaks, kui aga kohale jõudsid, avanes hoopis huvitav vaatepilt. Valdavalt sõitsid kuival merepõhjal edasi-tagasi pisut kõrgemad autod ja enduurorattad, sest ega sõiduautoga saarel kohapeal midagi teha pole, rääkis Koppel. Sõit saarele ja tagasi oli aga kahtlemata elamus omaette. “Läks ja tolmas,” tõdes ta.

Tegemist on siis kohaga Muhu saare ja Kõinastu laiu vahel, “Koguvale minnes paremat põske”, selgitas Hannes Koppel. Kas seal ka praegu kõrbe näha võib, ta ei tea, sest tuul oli iseenesest päris tugev ja päeva lõpuks oli veetase natuke tõusnud.

Keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Valdo Jahilo tõdes aga, et merevee taseme kõikumine ei ole mingilgi määral seotud sellega, kas parasjagu on kuiv periood või sajune. “Vihmavee hulk merevee taset mõjutada ei suuda,” teadis ta, lisades, et merevee taset mõjutavad hoovused ja tuul. “Tõenäoliselt viimasega võibki siin tegu olla, mis mere madalas kohas taganema on sundinud.”

Kas vihma tuleb Saaremaal juurde? Hoovihma võimalus on Jahilo sõnutsi kindlasti, kuid seda suhteliselt napis koguses: 1-2 mm. Neljapäev näiteks on prognoosmudelite järgi sajuta, reedel võib taas kuigipalju hoovihma sadada.

Merevee mõõtmisega keskkonnaagentuur otseselt ei tegele. „Tõsi, mõned merevee mõõtjaamad meil on ning nende järgi on veetase Muhu ümber suhteliselt Amsterdami nulli lähedane või veidi alla selle,“ möönis Valdo Jahilo.