End pooleldi saarlaseks pidav Dajana Tiitsaar, kes aastaid tagasi siin elas ja töötas, ent jõuab nüüd saarele oma sõnutsi liiga harva, lõi läinud sügisel oma pere naistega rõivafirma TORINA Fashion.



Ehkki Dajana igapäevaselt Saaremaal enam ei ela, tunneb ta saarega tugevat sidet. “Eks ma olen ju pooleldi saarlane, kuigi sündinud ja kasvanud Tallinnas,” naeris ta. “Kuid Saaremaal on sellegi poolest natuke nagu hinge kodu…”

TORINA on aga, nagu mainitud, ühe pere nelja generatsiooni naiste loodud naiste- ja tüdrukute rõivaste bränd ning loome-, tootmis- ja müügiprotsessis löövad kaasa kõik pere naised vanavanaemast lapselapseni. “Meid ühendavad mitme põlvkonna käsitööoskused ja armastus šikkide naisterõivaste vastu,” tähendas Dajana.

Otsustasid jõud ühendada



Dajana ema on alati rõivaid disaininud ja õmmelnud. “Ja mu armas vanaema on elanud ajal, mil käsitöö oli pere olulisim sissetulekuallikas, ning valdab tänini kõrgel tasemel kudumiskunsti,” rääkis ta. “Minu vanem tütar kribab meeleldi paberile moejoonistusi ja armastab kaamera ees kleitides lennelda.”

Dajana ise on tegelenud aga aastaid müügi- ja turundusjuhtimisega. “Kõike seda arvestades tekkiski mõte ühendada jõud ning panustada oma know-how kombo pereettevõtte loomisesse ning muuta senine hobi äriks,” kõneles ta. 2017. aasta sügisel loodi oma ette­võte Torina OÜ, mis tegelebki rõivadisaini loomise ja müügiga.

Kusjuures selle pere naised teevad seda kõike oma põhitöö kõrvalt. “Otsustasime, et nii on meie jaoks pereettevõtet teha riskivabam ning me ei pea seepärast kogu oma senist elu täispöördel muutma,” selgitas Dajana. See tähendab, et nii Dajana kui ka ta ema jätkavad paralleelselt palgatööga.

TORINA valmistab naistele ja tüdrukutele pidulikumaid kleite ja seelikuid, mis on mugavad kanda ning üldjuhul ei kortsu kergelt. Nende looming on äratuntav mustrite ja omapäraste lisandite poolest ning enamik rõivaid on sobilikud nii kontoris kui ka õhtustel üritustel kandmiseks.

Lisaks jumaldavad selle pere naised värve. “On täiesti hull lugu, kui loen kuskilt taas justkui eestlased ei armastaks riietuses värve – vale puha!” kinnitas Dajana Tiitsaar.

Mis TORINA loomingut veel ilmestab, on see, et rõivamudelid on laias suurusevahemikus. Tavapäraselt tehakse uut kleidimudelit kuni 46 suuruses ning vajadusel kohandatakse lõikeid vastavalt kliendile. Kõik tooted on valminud käsitööna ja neid on saada limiteeritud kogustes.

TORINA tooted on näha nii Facebookis kui ka Instagramis märksõna “torinafashion” all. Hubane stuudio asub neil aga Tallinna Loomeinkubaatoris Veerenni 24c.

Tiitsaare sõnul saadavad nad oma tooteid ka posti teel üle Eesti. Samas tahaks ta saarlastele oma loomingut Saaremaal kohapeal tutvustada ja siit ka vahetut tagasisidet saada. Seega on igasugu ettepanekud oodatud.

Punnitada ei ole vaja



Oma kogemusele tuginedes soovitab ta teistelgi pereärisse sukelduda. Seda aga vaid juhul, kui see tuleb loomulikult ja kõigile asjasse puutuvatele pereliikmetele on ühine äri motiveeriv, mitte kohustus. “Midagi koos punnitada ainult tegemise pärast või et “oh küll oleks äge”, pole küll mõtet,” leidis ta.

Dajana on oma sõnul kuulnud, et kardetakse ebaõnnestumist – tahaks näiteks perega pagariäri teha, sest ema teeb imelisi küpsetisi, tütar naudib klientide teenindamist ja isa on suurepärane numbrite maailmas, kuid mis juhtub, kui äri ei lähegi käima, mis naabrid arvavad? “Kui oled kõik korralikult läbi mõelnud, sinu toote järgi on turul nõudlus, finantsplaan tundub ka tipp-topp, siis ära karda proovida,” soovitab ta.

Ja kõige tõhusam ja lihtsam soovitus – võta lihtsalt paaril kohalikul ettevõtjal nööbist kinni ja uuri, kuidas neil läheb, kuidas ettevõtet alustades oli, mida nemad soovitaksid. “Tahad näiteks kohvikut pidada, mine uuri Margitilt KURE-st, kuidas tal sellega läinud on. Või kui tahad tervisliku toitumise valdkonnas äri luua, siis külasta Katit Good Mood Food’ist,” soovitas Dajana Tiitsaar.

Unistab oma pesast Saaremaal



Kui on võimalik Saaremaale tulla, siis on see Dajana Tiitsaare pere jaoks nagu kauaoodatud väljamaareis. Reisielevust on vähemalt sama palju.

Saaremaal on Dajanal mitmeid kauaaegseid sõpru ja armsaid inimesi, keda külastada. Kindlasti tiirutatakse ka saarel ringi, otsides uusi, seni avastamata kohti. “Paar aastat tagasi leidsin niiviisi päris hea kukeseenekoha! Kuna need asukohad on aga “hull valuuta”, siis jätan selle täpse paiga enda teada,” muheles ta.

Kindlasti katsub ta igal aastal külastada Saaremaad ooperipäevade aegu. “Olen selle ürituse andunud fänn juba algusaegadest saati, kui istusime puupinkidel Kuressaare lossi hoovis, kuulates lageda taeva all ooperit, samal ajal pääsukesed pea kohal lendlemas ja ooperiaariatele kaasa siristamas,” kinnitas Tiitsaar.

Saaremaale satub ta oma sõnul praegu liiga harva. “Mängin vahel mõttega, et kunagi on meil Saaremaal oma väike pesa, kuhu saame võimalusel kiirepöörulisest pealinnast ka spontaanselt puhkama tulla. Eks näis.”

Üks fakt veel – Saaremaal saigi Dajana Tiitsaare teekond müügi- ja turundusjuhtimise valdkonnas alguse. Tema esimene päris töökoht oli müügikonsultandi amet Kuressaare Sanatooriumis, hiljem töötas ta ka Saaremaa Laevakompaniis.

“Oli ääretult huvitav aeg – tõsine kool ja eneseareng turismi- ja transpordivaldkonnas müügi- ja turundusjuhtimises,” kinnitas poolsaarlane Dajana Tiitsaar.