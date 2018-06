Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul on Kuressaare keskväljaku ehitaja ja spetsialistidega plaanis arutada, kas 150-aastast tänavasillutist on mingis mahus võimalik taastada.



Neil päevil on keskväljaku uuendamistööde käigus tulnud raekoja ees asfaldi alt välja munakivisillutis, mille olemasolu oli oodata.

Sotsiaalmeedias ja Saarte Hääle kommentaariumis läks üleeile tuliseks aruteluks, et sillutis tuleks alles jätta. Keskväljaku uuendustööde pihta anti tuld, süüdistades ehitajaid ajaloo mitteaustamises, ning imestati, miks peab sellise korraliku töö ära lõhkuma.

Kuressaarest pärit Vladimir Zabellevitš ütles, et tema arust on kõik kinni tahtmises. Kui ikka väga tahta, jääks see sillutis alles. “Miks kõike betoneerida, asfalteerida, kipsitada? Hoidkem ajalugu ja jagagem seda teistega,” arutles ta. “Selline ilus munakivisillutis oleks suur asi Kuressaare linnale ja annaks palju seda õiget hõngu juurde. Kurb!”

Laevaehitaja Mark Muru pakkus, et kui sillutis on vaja kindlasti üles võtta, saab seda ehk hiljem mingil moel tagasi panna. “Riias ju munakivisillutis täitsa täisliikluse all ja toimib. Helsingis sama,” tõi ta näiteid. Zabellevitš ja nii mõnigi teine arvasid aga, et tagasipandud sillutis pole enam kaugeltki see.

Vallavanem Madis Kallase sõnul oli teada, et sillutis tuleb uuendamise käigus siiski üles võtta. Samas kinnitas ta, et teemaga tegeletakse. “Päris paljud inimesed on seda (sillutise säilitamist või taastamist) palunud ja ideena esitlenud,” ütles ta. Kallas lisas, et küsimus on, kuidas ja kas saab mingi osa taastada. “Ei oleks küll 100% ajalooline, aga ilme jääks ikkagi mingis osaks samaks,” märkis ta. Nüüd suheldakse ekspertide ja ehitajaga ning uuritakse võimalusi. “Vara veel öelda, et kas ja kuhu on midagi võimalik teha,” sõnas Kallas.

Muinsuskaitse Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks ütles, et projekteerimise etapis ja ka enne tööde algust ei olnud teada, kui suures osas ja kas üldse on asfaldi all munakivikatend säilinud.

Seetõttu otsustas muinsuskaitse nõuda keskväljakult ülesvõetud munakivide ärakasutamist sama projekti raames, kuid teises kohas.

“Kesklinna projekt näeb ette uue vertikaalplaneeringu lahenduse, mistõttu tänavapinna kalded ja kõrgused võrreldes väljapuhastatud teega muutuvad,” tõi Saks välja veel ühe põhjuse, miks ei saanud sillutist säilitada. “Uus tänavapind jääb väljapuhastatud munakivitee tasapinnast pisut kõrgemale. Samuti on kaasaegsel tee-ehitusel vastavad nõuded aluspinnale, mis teeb kivikatte omal kohal eksponeerimise keerukaks.”

Keskväljaku ehitamise juures arheoloogina tegutsev Garel Püüa ütles, et tegemist oli väga ilusa sillutisega, mis tema arvates oleks võinud linnaruumi kaunistama jääda küll. Uuesti ladumise osas on ta skeptiline, kuna samasugust tulemust ei saavutata kindlasti.

Raekoja ees munakivikatte seest väljatulnud nn Saaremaa teede nulli ehk teede mõõtmise alguspunkti tähistav kivi tuleb Keidi Saksi sõnul sillutises eksponeerida ja tõsta uue teekattega samale kõrgusele. Praegu on kivi muuseumis hoiul.