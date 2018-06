Vilsandi šaakal jäi metsakaamera ette

Vilsandi elanikul jäi metsakaamerasse heas toitumuses šaakal, selle liigi olemasolu on saarel kahtlustatud juba ammu.



Šaakal jalutas vilsandlase Rein Tafenau metsas asuva kaamera alt läbi mai esimestel päevadel, 300–400 m kaugusel Vilsandi majakast. “Põnev, et ta meilt läbi jalutas, aga tekib ikkagi küsimus, kas ta võõrliigina kuulub siia keskkonda,” ütles Tafenau, kes on ise ka jahimees.

Tafenau sõnul oli Vilsandil juba eelmisel aastal kuulda teistmoodi häälitsusi või ulgumist, mida kohalikud julgesid omistada šaakalile.

Ulukiuurija Peep Männil kinnitas, et rajakaamerasse jäänud loom on tõepoolest šaakal. “Šaakalil on hirmus tung rännata ja otsida uusi elupaiku,” lausus Männil. Šaakalit võib häirida huntide olemasolu praegustes elupaikades ja ta otsib paremat kohta. Paarilist leidmata võib kiskja liikuda uutele jahimaadele, ent kui tal õnnestub leida paariline või ta on Vilsandile jõudnud koos paarilisega, võivad nad jääda kohapeale.

Vilsandi elanikud kahtlustasid juba 2016. aasta sügisel, et saarel on end sisse seadnud Eestis võõrliigina palju elevust tekitanud šaakal. Šaakaliks peetud looma nägi mitu inimest, lisaks murti saarevanem Neeme Ranna karjast üks lammas. Loomast tehtud foto järgi võis aga tuvastada, et tegu on kährikkoeraga.