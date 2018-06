“EV100 igas külas” tuleb mürinal suvesse!

Sellel suvel käib külaelu täiel rindel EV 100. sünnipäevale mõeldes. Paljudes kohtades toimuvad külakokkutulekud ja simmanid. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul korrastatakse külamajasid ja avaldatakse oma küla kroonikaid. Tullakse üle ilma kokku kodukülla ja tuntakse üksteisest rõõmu. Koos vaadatakse tagasi, et tõdeda – elu maal on ikka suuresti iga kogukonna oma kätes.



Omariikluse ajal oleme teinud suuri asju. Koos kogutakse vaimujõudu, et edasi minna. Meie riigi sajas tähtpäev on suurim tähis meie riigi ajaloos, see on meie kõigi sünnipäev!

Ühise ettevõtmise “EV100 igas külas” eesmärk on, et keegi ei jääks ilma riigi sünnipäeva tähistamisest. Igal kogukonnal on võimalik juubeliperioodil aprillist 2017 kuni veebruarini 2020 valida välja üks päev, kui nemad on sünnipäevalapse rollis ja peavad koos oma kogukonnaga EV 100. sünnipäeva.

Sellel juubeliaasta suvel on paljud meie maakonna külakogukonnad nõuks võtnud koos sünnipäeva tähistada.

Tulge ja nautige koos külakogukonnaga Eesti 100. sünnipäeva!

Esimesed sünnipäevad peeti 1. juunil Pangal ja Soobikul.

Reet Viira, “EV100 igas külas” maakonna koordinaator, Saaremaa Kodukant

EV100 sünnipäevad Saare maakonna külades

JUUNI

16. juuni – Asva Viikingite küla

22. juuni – Vaivere

22.juuni – Võhma

23. juuni – Jööri

24. juuni – Koguva

JUULI

7. juuli – Undva

14. juuli – Külasema

14. juuli – Kõrkküla

21. juuli – Käesla

21. juuli – Orinõmme

AUGUST

18. august – Kõljala

19. august – Sauvere

20. august – Kõõru

20. august – Roobaka