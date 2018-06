Tervise Arengu Instituudi andmeil tegutses mullu Saare maakonnas 43 hambaraviteenuseid osutavat tervishoiutöötajat. See arv on võrreldes 2015. aastaga kahanenud – toona tegutses hambaravi valdkonnas 46 inimest.



Kui 2015. aastal töötas maakonnas 22 hambaarsti, siis mullu 20. Ortodonte, samuti proteesiarste, oli ja on nende seas kaks. TAI andmeil ei tegutse maakonnas aga ainsatki suu-, näo- ega lõualuukirurgi.