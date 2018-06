Jalutu mees sotsiaalmaja tualetti ratastooliga ei pääse

Kuna Kuressaares Voolu tänava sotsiaalmajas elav jalutu mees WC-sse ratastooliga ei mahu, õiendab ta oma ihuhädasid õues põõsas. Valla sotsiaalosakond kinnitab, et peagi lõppeva remondi järel on sotsiaalmaja tingimused erivajadustega elanikele sobivamad.



“Saaremaa vallavalitsus on leidnud, et Voolu 7 sotsiaalmaja on koht, kuhu paigutada kõik erivajadustega inimesed, majas ei ole aga nende jaoks sobilikke tingimusi,” ütles üks Saarte Hääle toimetusega ühendust võtnud inimene.

Tema sõnul on nädala eest kuskilt hooldekodust sotsiaalmajja toodud jalutu mees sealsete elanike seas juba kolmas ratastooli abil liikuv inimene.

“Kuna majas pole jalutu mehe jaoks sobilikku WC-d, kuhu ta ratastooliga sisse sõita saaks, käib ta oma hädasid õiendamas – ka kakal – põõsas,” rääkis toimetusega ühendust võtnud inimene. “Isegi pudelit pole sellele mehele pissimiseks toodud.”

Toimetusse pöördunud inimese sõnul on tal kurb vaadata seda ratastoolimeest ja teisi sotsiaalmaja erivajadustega elanikke, kelle jaoks pole hoones sobivaid tingimusi.

“Selles majas on 60% elanikest alkohoolikud,” märkis ta. Erivajadustega inimesed sinna tuua – see on absurd! Kas oleks võimalik korraldada nii, et see ratastoolimees saaks elamiseks natukenegi inimlikumad tingimused?”

“See on väga armas, et vallaelanikud tunnevad muret kaaskodanike pärast, kuid Saarte Häälega ühendust võtnud inimese kirjeldatud probleemi lahendamisega vallavalitsus juba tegeleb,” ütles abivallavanem Kairit Lindmäe.

Lindmäe tõdes, et kuna varem ei ole Voolu tänaval asuvas sotsiaalmajas ratastooli kasutavaid liikumisraskustega inimesi elanud, siis pole seal seni olnud ka nende vajadustele sobivaid eluruume.

“Alles viimasel ajal oleme pidanud Voolu tänava majja ka liikumisraskustega inimesi suunama ja seepärast alustati seal remonti, et kohandada eluruumid ja ka üldruumid neile ligipääsetavateks,” lausus Lindmäe. Tema sõnul kestab remont veel ligi poolteist nädalat ja siis on ka ratastooliga liikuvatele inimestele tagatud kõik vajalikud elutingimused.

“Rõhutaksin siiski, et Voolu tänaval olev sotsiaalmaja ei ole “koht, kuhu paigutada kõik erivajadustega inimesed”. Sotsiaalmajad on vajalikud, et tagada eluruum neile valla kodanikele, kes ei ole oma sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt suutelised seda ise endale muretsema,” lausus Lindmäe. Ta lisas, et kõikide sotsiaalmajade eluruume on vastavalt vajadustele jooksvalt remonditud, parendatud ja kohandatud.

“Samuti ei ole õige väita, et selles majas on 60% elanikest alkohoolikud,” märkis Lindmäe.