JUHTKIRI: Ülekohus ajab harja punaseks

Saaremaa ettevõtetel, kes oma toodangut saartelt mandrile veavad, on põhjust TS Laevade peale pahandada küll. Laseb ju TS Laevad suvekuudel suuri veoseid laevale ainult varavalges või hilisõhtul ning sedagi vaid siis, kui tulekust kaks päeva ette teatada.

Loomulikult on suvi selline aeg, kus saarte külastajaid kõvasti rohkem kui muul ajal. Selge on ka see, et suured masinad võtavad laeval palju ruumi ning nende laadimiseks kulub aega.

Samas ei arvesta riigifirma seda, kuidas piirangud saartel tegutsevaid ettevõtteid mõjutavad. On ju need – eriti sellised, kes oma toodangut välja veavad – oma meretaguse asukoha tõttu mandri firmadega võrreldes niigi ebasoodsamas olukorras.

See, kui väljaviimist vajavat toodangut on rohkem kui reise, millega seda teha tohib, muudab logistika keeruliseks. Eriti kui see toodang peab rändama Eestist kaugemale.

Püsiühendusest Kuivastu ja Virtsu vahel ei saa asjade praeguse korralduse juures juttugi olla.