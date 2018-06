Kaarma naised külastavad ennekäimata paiku Saaremaal

Kaarma maanaiste selts külastab endise Laimjala, Orissaare ja Pöide valla varjatumaid soppe, kuhu nii mõnigi Saaremaa keskpaiga elanik pole mitte kunagi sattunud.



Seltsi juhatuse liige Tatjana Enno ütles, et kuna Kaarma rahvas puutub merega harva kokku, siis on eriti huvitavad just rannikuäärsed paigad. Põnevust pakuvad Kõrkvere ja Kübassaare, kus väga paljud Kaarma inimesed pole elus mitte kunagi käinud. Viimati oli Enno Pöide mail 40 aastat tagasi ülikooli praktikal viibides.

Pikem peatus reisil tuleb Laimjalas Debora Vaarandi mälestusmärgi juures, kus loetakse luuletaja loomingut, lauldakse tema sõnadele loodud “Saaremaa valssi” ja meenutatakse poetessi elulugu. Kümnetunnise bussisõidu vältel sõidetakse läbi 220 km ning sõidu teevad kaasa ka seltsi liikmete lapsed ja lapselapsed, kokku 25 inimest.

Tatjana Enno sõnul leidub temal isiklikult Saaremaal avastamata kohti teisigi. Kindlasti sooviks ta kunagi oma silmaga näha Pammana poolsaart, sealset Tuhkana randa ja Soela sadamat.

Eelmisel aastal käis Kaarma maanaiste selts Tartumaal. ERM-is tegid südame soojaks Kaarma rahvariided. Raadi kalmistul korrastasid naised Kaarmalt pärit kirikuõpetaja ja kultuuriloolase Rudolf Kallase hauda, mis on kahjuks jäänud hooldajata. Pärast Lääne-Saare valla moodustamist käisid Kaarma naised kaemas endise Lümanda valla rannikut ja said sealt kaasa vaid häid mälestusi.