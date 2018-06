Saaremaa ralli sai uue logo

12.–13. oktoobril sõidetakse 51. Saaremaa rallit ja nüüd on korraldajatel valminud ka võidusõidu uus logo.



Ralli direktor Villi Pihl ütles, et väike värskendus kulub asjale ikka ära. “Logo on natuke teistmoodi kui eelmine, värvid ja pilt on teised ning selline ta välja tuli,” lausus ta.

Villi Pihl ütles, et kuigi rallini on veel päris palju aega, käib ettevalmistus täie hooga. “Kindlasti on vaja veel katseid paika panna, aga põhimõtteliselt on meil eelkokkulepped olemas,” rääkis rallidirektor senistest tegemistest. “Oleme juba käinud erinevate kohalike inimestega rallist rääkimas ja praegu kulgeb kõik nii, nagu peab. Saarlased on ralli osas positiivselt meelestatud.”