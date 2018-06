Suveniirimüüjate probleem ei lahenenud

Saaremaa vallavalitsuses kokkukutsutud koosolekul tõdeti, et Kuressaare kesklinna uuendamise tõttu Rae poe ja kultuurikeskuse vahelisse kitsasse vahekäiku pandud suveniirimüüjatele head lahendust pakkuda ei ole.



Vallavanem Madis Kallase sõnul võiksid suveniirimüüjad kaaluda Saaremaa muuseumi pakutud lossihoovi kolimise võimalust, sest linnas neid mujale paigutada ei anna. Müüjate endi soovitud kohal Ferrumi ja kultuurikeskuse vahel liiguvad vallavalitsuse selgituse kohaselt kaubaautod ja suured letid seega sinna ei mahu.

Kallase sõnul võib kaaluta täiendavate suunaviitade kasutamist, kuid ta oli nende kasuteguri suhtes skeptiline. Ta lisas, et mõistab suveniirimüüjate muret, kuid teisalt tuleb ka mõista, et tegu on erandliku olukorraga.

Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Varese sõnul ei ole seni ükski müüja lossihoovi võimaluse vastu huvi tundnud.