Tambet Tamm juhib Maasi jäätmejaama Muhust

Kui enamiku inimeste kujutluses tehakse kaugtööd vähemalt sadade kilomeetrite kauguselt, siis Maasi Jäätmehoolduse OÜ juhataja Tambet Tamm (fotol) juhib Orissaare külje all olevat jäätmejaama Muhust.



Veelgi enam, enne Kuivastusse kolimist kaks aastat tagasi, juhtis ta jäätmejaama oma Orissaare kodust, mis asus Maasist vaid mõne kilomeetri kaugusel. “Olen üpris rahul sellega, et saan oma töögraafikut kujundada vastavalt vajadusele,” sõnas Saaremaa vallale kuuluva Ida-Saaremaa jäätmejaama juhataja Tambet Tamm. Ei ole palju neid, kellele tööandja on andnud töölkäimise aja ja koha osas nii vabad käed.

Et Tambeti tööpäev on tihti vaba tavapärasest kellast kellani rutiinist, siis otsustab ta ise, millal ta oma paberimajanduse korda ajab. Paindlik töögraafik jätab talle võimaluse veeta rohkem aega perega ja töötada lisaks õpetajana Orissaare muusikakoolis. 2006. aastal, kui Tambet lõpetas Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal ja tuli tagasi kodusaarele, hakkas ta Orissaare muusikakoolis õpetama klassikalist kitarri ja löökriistu.

Orissaare muusikakooliga on Tambet seotud alates selle asutamisest. Koduses muusikakoolis õppis ta löökriistu ja hakkas kohe osalema ka Orissaare brassis, hiljem õppis klassikalist kitarri Kuressaare muusikakoolis.

Tambet Tamm rääkis, et viimastel aastatel käib ta paaril korral nädalas Maasis ka ise jäätmeid vastu võtmas. “Nendel aegadel, kus külastatavus on nii väike, et pole majanduslikult põhjendatud teist töötajat kogu aeg kohapeal hoida,” selgitas ta.