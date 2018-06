Tammepark on saarlaste ja külaliste rõõmuks avatud

On kasvamas kuskil üks pisike puu,

ta rohetav võra on habras ja noor,

veel nõrk on ta tüvi ja lühike juur,

nii pehme ja sile ta õhuke koor,

kuid temagi loodab, et ükskord on suur.

On kasvamas kuskil üks pisike puu

ja kardab see puuke veel raju ja tuult.

On kasvamas kuskil üks pisike puu

ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt.

Selle Ott Arderi luuletusega “Pisike puu” avas Saaremaa vallavanem Madis Kallas 1. juunil EV100 tammepargi Panga pangal.



“Väga raske on välja pakkuda midagi sügavamat ja sümboolsemat, kui seda on Eesti laste poolt tammetõrudest kasvama pandud tammede istutamine Eesti sajanda sünnipäeva aastal Eestimaa pinnasesse,” ütles Madis Kallas.

Kuna tammepuus on midagi ürgset, siis tähendab ta meie jaoks palju rohkemat kui üks puu, märkis Kallas, lisades, et Panga pank on väga märgiline koht ja siin saavad hakkama vaid väga visad tammed, nii nagu on visa Eesti rahvaski.

Madis Kallas ja vallavolikogu esimees Tiiu Aro tänasid koolilapsi ja õpetajaid, kes kasvatasid tammetõrudest väikesed puukesed ja panid need 21. mail Panga pangal mulda, samuti aktiivseid kaasaaitajaid, nagu Saaremaa Kodukant, Eesti looduskaitse selts, MTÜ Panga Areng, merekultuuri selts ja Saarte koostöö kogu.

Kui koolid pälvisid oma panuse eest tammiku rajamisse tänukirja, siis märtsikuus meie seast lahkunud Mati Kriisi, kelle kasvatatud tammeistikud samuti Pangal sirguvad, mälestuseks paigaldati tammepargi äärde pingile tahvel. Mälestuspingi Mati Kriisile meisterdas maa-ala omanik Alver Sagur 300-aastase tamme ladvast.

Tammede auks esitas Orissaare gümnaasiumi vilistlaste ja lapsevanemate rahvatantsusegarühm NOH! (Nii Ongi Hästi!) tantsu „Tamme lugu“.

Tammiku avamisel tantsisid ka Orissaare gümnaasiumi rahvatantsurühm Viirelind ning laulsid Aste ja Tornimäe põhikooli õpilased.

„Vägev!“ arvas nii sündmuse kui ka tammepargi rajamise kohta Belgias elav saarlane Ati Maripuu, kes koos oma flaamlasest kaasa Monique Rediersiga käib oma sünnimaal Saaremaal neli korda aastas. Panga pangale tammiku avamisele sattusid nad saarel ringi sõites juhuslikult ega olnud kiidusõnadega kitsid.

Pangale on pandud kasvama 62 tammeistikut. Ootel on veel umbes 75 istikut, mis otsustati istutada Saaremaa eri ilmakaartesse – lõunasse, itta ja läände. Aste koolilaste istikud pannakse mulda Kudjape ketasgolfi raja äärde, Sõrve säärele Bulla maja ja Kihelkonna hooldekodu juurde.

Orissaare gümnaasiumi ja Tornimäe põhikooli õpilaste kasvatatud tammeistikud istutakse aga Tornimäe koolimaja ja kooli Kübassaare laagriplatsi juurde.

Riigikantselei kingitusega “Eesti 100 tamme” sai Eesti sel kevadel üle 20 tammepargi, -salu ja -allee. Kingituse elluviimist on alates 2013. aastast ette valmistanud kümned omavalitsused, koolid ja lasteaiad üle Eesti.