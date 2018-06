Juunist augusti lõpuni laseb TS Laevad suuri veoseid laevale ainult varavalges või hilisõhtul. Seda ka üksnes juhul, kui oma tulekust kaks päeva ette teatad.



Piirangud puudutavad kõiki, kelle sõiduk on laiem kui 2,5 m ja kõrgem kui 4 m või laiem kui 4 m ja kõrgem kui 4,5 m. Üks, kellele reegel peavalu valmistab, on Oti külas alumiiniumist ehitusdetaile tootev Kingli Grupp.

Firma juhatuse liikme Viljar Rei sõnul on nende veointensiivsus väga suur ja kui on vaja nädalas üheksa haagiseveost teha – koormaid on ühtekokku 100 –, siis on nii täpselt planeerida pea võimatu. “Pärast ei jõua Soome laevale ja lumepall hakkab veerema,” tõdes ta.

Nõnda ei pea ta reaalseks, et neil õnnestuks vaid neid üksikuid TS Laevade lubatud väljumisi kasutada. Rei hinnangul on niigi logistiliselt raske Saaremaalt asju laiali vedada. Nüüd on aga asi päris hulluks aetud. “Elu muutub katastroofiliselt raskeks. Püsiliiklus peaks tähendama ikkagi püsiühendust.”

Kuu aja eest kirjutas Saarte Hääl, et madalveoste omanikele võib laevasõit kalliks maksma minna, kuna laevale peale- ja mahasõidul laiutab tekil liig järsk küür. Seegi probleem pole lahenenud.

Alles sel nädalal kõõlus Kingli Grupi madalhaagis küürul. “Loomulikult ei taha TS Laevad selliseid pilte meediasse ja eks see ongi ebapopulaarsuse vältimine, aga see ei ole meie mure, et need laevad sellised on,” nentis Viljar Rei.

Saaremaa vallavanema Madis Kallase jaoks oli tegemist uue infoga. Kindlasti soovib aga vald saada selles osas TS Laevadelt selgitust. Vastava pöördumise Kallas eile ka tegi.

“Selge on aga see, et kõik sarnased otsused peavad olema tasakaalus, ning tuginedes ajakirjaniku edastatud infole, on ettevõtjate pahameel mõistetav,” kinnitas vallavanem.

Ka riigikogu aseesimees ja Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet ei pea õigeks logistikaettevõtetele lisaprobleemide tekitamist. Tema hinnangul võiksime praeguseks olla jõudnud olukorda, kus laevad peaksid liikuma nõnda, et kõik saaksid oma teenuseid osutada.

Laevagraafik ja reiside tihedus vastaku Laaneti sõnul nõudlusele. “Kuna praegu on üks laev veel juurde tulemas, siis minu arvamuse järgi on võimalik teenust üles ehitada nii, et see rahuldaks kõiki osapooli ja TS Laevad peaks selle nimel pingutama,” leidis ta.

TS Laevade juhatuse liikme, ettevõtte teenindus- ja müügivaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul on vedajal kohustus liinigraafikust kinni pidada ja seega õigus paigutada erimõõtmelisi sõidukeid sobivatele väljumistele. “Graafikust kinnipidamine on enamiku reisijate ootus,” toonitas ta.

Nii ongi nad teinud suuremõõtmeliste sõidukite vedajatele “asja selgemaks”. Tegemist on reisidega, mis on eelduslikult madalama nõudlusega ja mil jagub aega laadimiseks.

Kahe tööpäevane etteteatamine on tema sõnul oluline, et nii laevameeskond kui ka kaitöötajad teaksid veose tulekust ja saaksid laadimist planeerida. “Suurema nõudlusega ajal, kui e-piletid on välja müüdud ja oodata on suurt reisijate hulka, ei ole võimalik suure- või erimõõtmelist või rasket veost üle viia,” nentis Kauber.

Pille Kauberi sõnul on kaptenil õigus keelduda suurte veoste paigutamisest laevale, kui üleveo soovist ei ole ette teatatud ega kinnitust ära oodatud, kui veos võib kahjustada laeva või on oht, et reis hilineb. “Kui tullakse sadamasse ootusega, et kohe üle saab, siis seda ülemõõduliste ja raskete veokite puhul garanteerida ei saa. Kui on võimalik, tuleme vastu,” lisas Pille Kauber.