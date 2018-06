Ühisgümnaasiumi õpilased külastasid saksa sõpru

Saaremaa ühisgümnaasiumi delegatsioon käis vastukülaskäigul sakslaste juures, kes mõni aeg tagasi Saaremaad väisasid. Eelmisel nädalal viibitigi Speyri linnas Friedrich Magnus Schwerdi gümnaasiumis. Käimasolev kaheaastane Erasmus+ projekt kannab nime “My Way – Our Future” (“Minu moodi – meie tulevik”).

SÜG-i õpetaja Liis Ojasaare sõnul on projekti olulisim eesmärk tutvustada noortele võimalusi, mida ja kuidas pärast gümnaasiumi lõpetamist edasi teha, kuidas ja milliseid häid otsuseid tuleviku jaoks langetada ning kuidas siseneda tööturule.

Selle sõidu puhul oli tähtis muidugi ka see, et noored leidsid endile uusi sõpru ja tuttavaid ning kohtusid paljude meeldivate inimestega.

Ojasaare sõnutsi nähti ja tehti Saksamaal palju. “Tõenäoliselt oli meile kõige muljetavaldavam käik Ludwigshafenisse maailma suurimasse keemiatööstusettevõttesse BASF,” tõi Ojasaar näite. Kohalikus koolis said õpilased osaleda mitmetes töötubades. Saarlased võttis vastu ka kohalik linnapea.

Koostöö kahe kooli vahel sai alguse 2012. aastal. “Aastate jooksul oleme olnud seotud erinevate projektidega (Comenius, Exchange Students´ Project), käimasolev kaheaastane Erasmus+ projekt kannab nime “My Way – Our Future” ning aset leidnud kohtumine oli meil kolmas,” rääkis Liis Ojasaar. Neljas projektikohtumine toimub taas Saaremaal ja seda oktoobrikuus. Viimane ühine ettevõtmine on sõit Brüsselisse 2019. aastal.