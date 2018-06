Vallaametnik uuris, kuidas bambuskõrsi maale tuua

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm uuris veterinaar- ja toiduametist, mida tuleb arvesse võtta toiduga kokkupuutuvate bambuskõrte Filipiinidelt Eestisse toomisel.



“Kui praegu oleks mul soov, et hakata näiteks Filipiinidelt tooma Eestisse bambuskõrsi, siis just lähtudes toiduga kokkupuutuvatest materjalidest, mis oleksid järgmised sammud, mida ma tegema peaksin?” tundis Tamm huvi.

Saarte Hääle küsimusele, milleks on vallal bambuskõrsi vaja, vastas ta, et vallal ei ole kõrsi tarvis, kuid on vaja rohelist lahendust seoses aastal 2025 jõustuvate Euroopa Liidu ettekirjutistega ja informatsiooni. “Samuti lähtuvalt sellest, et oleme roheline saar ja kuidas seda ka nii hoida,” märkis ta, lisades, et ideid, mida seoses valla arengukavaga ka ideetasandil tuleb uurida, on vägagi mitmeid. “Minu nägemus on: loodus kui kultuur, mitte: loodus ja kultuur,” sõnas Tamm.

Ajalehe täpsustava küsimuse peale, miks oli tal ikkagi vaja vallaametnikuna kõrsi puudutav päring teha, möönis Tamm, et oleks tõesti võinud seda teha isikliku e-meili pealt taustainfo kogumiseks. “Nüüd on aga vallal see info olemas ja kui antud teema vastu peaks kellelgi huvi olema, siis saab seda vabalt edasi uurida,” sõnas ta.

Abivallavanem Helle Kahm ütles, et roheline saar ja plastiku vähendamine igapäevatarbimises on arengukava koostamisega seoses Saaremaa valla ideekorjes olnud üsna populaarne idee.

“Osakonnajuhataja Mihkel Tamme uudishimu erinevate võimaluste uurimisel ja aruteludesse toomisel on teretulnud ja just see, mida uue valla ülesehitamisel vajame,” sõnas ta.

Euroopa Komisjon esitas 28. mail ettepaneku võtta vastu uued kogu EL-i hõlmavad eeskirjad, keelustades muu hulgas plastikust ühekordsed nõud. Uute eeskirjadega keelatakse ühekordsed plastiktooted, mille puhul on olemas kergesti kättesaadavad alternatiivid. Keelustatakse plastikust vatitikud, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad ja õhupallide vardad, mis tuleb edaspidi valmistada kestlikumatest materjalidest. Ühekordselt kasutatavaid plastikust joogipakendeid lastakse turule üksnes juhul, kui nende korgid ja kaaned jäävad külgekinnitatuks, vahendas rahvusringhääling.

Liikmesriigid peavad vähendama plastikust toidupakendite ja joogitopside kasutamist. Selleks tuleb kehtestada riiklikud vähendamiseesmärgid, tehes seejuures müügikohtades kättesaadavaks alternatiivsed tooted või tagades selle, et ühekordselt kasutatavaid plastiktooteid ei jagataks tasuta.

Euroopa Komisjoni ettepanek keskendub kümnele ühekordselt kasutatavale plastiktootele ja püügivahendile, mis koos moodustavad 70 protsenti mereprügist Euroopas.