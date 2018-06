JUHTKIRI: Vesi ja veri

Öeldakse, et veri on paksem kui vesi. On mõneti ootuspärane, et Kuressaare gümnaasiumi kui maakonna suurima kooli kasvandikud ise mingi aja pärast koolmeistritena oma kunagise õppeasutuse seinte vahele tagasi pöörduvad. Neid on lihtsalt nii palju ja tõenäosus, et osa neist õpetajakutse valib, seeläbi suur.



Loomulikult kõneleb oma kooli tagasipöördumine midagi olulist ka õppeasutuse vaimu kohta. Kui ei oleks seda seletamatut miskit, mis ühed seinad, inimesed ja ajaloo nii lähedaseks teeb, siis ei oleks ka põhjust täiskasvanuna oma tööalast karjääri selle paigaga siduda. Vähem tähtis ei ole ka vilistlastest õpetajate seas valitsev arvamus, et oma vanasse kooli tagasitulek on kergem kui minna mõnda võõrasse kooli.

Samas tuleb nõustuda kooli direktori Toomas Takkisega, et vilistlaste töölevõtmine on kahe otsaga asi. Järjepidevuse ja traditsioonide kandmise loosungi all võib vanasse kinni jääda ja edenemise asemel hoopiski pidurit vajutada. Kui tiigist võetud vesi sinna tagasi panna, jätkuvad seal samad protsessid, mis sest, et vesiroosid on silmale ilusad vaadata. Iga süsteem vajab värskendamist ja iga organism vere uuendamist.