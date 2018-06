Karujärvel keelatakse vähikatku tõttu vähipüük

Saaremaa ühes olulises vähipüügikohas Karujärvel sel aastal vähki püüda ei tohi, kuna järve vähipopulatsioonis on avastatud vähikatk.



Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et aastavahetuse paiku Karujärvest leitud surnud jõevähkide laborianalüüs tuvastas nende surma põhjusena vähikatku. Rakko sõnul said keskkonnainspektorite leitud lõpnud vähkide analüüsitulemused teatavaks paar kuud tagasi.

Et vältida vähikatku levikut Karujärvest mõnda teise veekogusse, keelab keskkonnaamet eelseisval püügihooajal harrastusliku vähipüügi Karujärvel. Rakko ei osanud öelda, kuidas jõevähk Karujärve jõudis, kuid kõige sagedamini juhtub see ikka inimese kaasabil, näiteks Soomes signaalvähi püüdmiseks kasutatud püügivahenditega.

Karujärve osakaal Saaremaa vähipüügikohana on üsna tähtis. Saaremaal ööpäeva kohta väljastatavast 1500 püügiloast olid tervenisti 300 välja antud Karujärvel püüdmiseks. Jõevähki on lubatud püüda vaid augustikuus.

Lisaks Karujärvele kehtib sel aastal vähipüügikeeld ka Kuke jões. Vähki ei tohi püüda ka Põduste jõest ja Laugi peakraavist, kus 2007. aastal vähikatk esmakordselt tuvastati, ning Riksu ojast ja Riksu lahest.