Kodu soovib kohandada 27 inimest

Saaremaa vallas küsisid puuetega inimesed toetust 27 kodu kohandamiseks. Abivallavanem Kairit Lindmäe sõnul esitati puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetmesse peamiselt taotlusi pesemisvõimaluste parendamiseks, näiteks sooviti kokku ehitada WC ja duširuum või lõhkuda välja vann ja asendada dušiga.



“Oleme väga rahul, et inimesed esitasid nii palju taotlusi elutingimuste parendamiseks,” ütles Lindmäe. Kõigi taotluse esitanud inimeste juures on kodus käidud ja üle vaadatud, mis kohandamist vajab.

“Sotsiaaltööspetsialist on hinnanud kohanduse vajadust inimese erivajadusest lähtuvalt, et kas planeeritud kohandus on vajalik ja lahendab olukorra,” lausus Lindmäe. “Ehitusvaldkonna spetsialist hindab hinnapakkumise mõistlikkust ehk hinna ja kvaliteedi suhet ning annab nõu.”

Lindmäe lisas, et kodukülastuste üks eesmärk oligi vaadata kohapealne olukord üle ning vajadusel teha toetuse taotlejale ettepanek täiendavateks töödeks või uuteks hinnapakkumisteks. Milliste töödega täpselt projekti minnakse, selgub järgmisel nädalal.

Sotsiaalministeeriumi andmeil elab Saaremaa vallas puuetega inimesi kokku 4757.

Tulenevalt sellest on valla võimalikuks toetussummaks määratud aastate 2018–2023 kohta 278 057 eurot. Selle eest saab teha vähemalt 55 kodukohandust.