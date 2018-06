Kuressaare lionid viisid vabariigiealistele kingitusi

Kuressaare Lions-klubi viis neljale üle saja-aastasele saarlasele ja muhulasele heategevusliku tantsupeo tuludest soetatud kingipakid.

Klubi korraldas koostöös Kuressaare Kultuurivaraga Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul märtsis heategevusliku tantsuõhtu.

Sellest saadud tulu soovisid lionid kasutada 1918. aastal või varem sündinud saarlaste-muhulaste heaks. Kingitused viisid kätte LC Kuressaare liikmed ise.

Kõik eakad said kingiks kaks kommikarpi ja raamatu “Eesti Vabariik 100”, kuhu oli kirjutatud pühendus: “Olete elanud pika elu. Teil on aastaid sama palju kui Eesti Vabariigil. Jätkugu teil tervist, jõudu ja tahtmist seda elukogemust endast noorematega jagada.”

Naistele kinkisid lionid õlasalli ja meestele Eesti lipu värvides käsitöösalli. “See oli üks ütlemata südamlik käik,” leidis ühele prouale kingituse viinud Aado Haandi, klubi president.

“Proua, kelle juures mina käisin, oli väga kraps ja hakkaja, erksa mõistuse ja hea mäluga ning jutukas. Emotsionaalselt andis see käik meile, klubiliikmetele, palju ja tundus, et ka eakatele oli see tähtis.”