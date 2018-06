Nasvalased soovivad kiiruspiirangut ja teekünnist

Nasva elanikud pöördusid maanteeameti poole sooviga, et aleviku ülekäiguradade ohutus uuesti üle vaadataks, tagamaks, et õnnetusi selles piirkonnas ei korduks.



Pöördumise aluseks sai Nasval asuval ülekäigurajal 24. mail juhtunud liiklusõnnetus, kus 14-aastane tütarlaps sai teed ületades sõiduautolt löögi ja hiljem suri. Kuna just hommikuti ja õhtuti läbib Nasvat tihe liiklusvoog, soovivad elanikud liikluskorralduse muutmist.

“Pakuksime, et tee omanik kaaluks ülekäiguraja ohutumaks muutmist, sundides autojuhte tähelepanelikkusele näiteks nn tõstetud lahendusega ning vajadusel alandades piirkiirust praeguselt 50 km/h 30-le km/h 50 meetrit enne ja pärast ülekäigurada. Lisaks vaadata üle, kas sõidukijuhi tähelepanu saavutamiseks saaks ülekäigurada veel paremini markeerida,” vahendas Nasva alevikuvanem Piret Kuldsaar (fotol). “Pärast liiklusõnnetust on kohalike inimeste infole toetudes selgeks saanud, et analoogsed probleemid on ka Laidu bussipeatuse juures. Ka see ülekäigurada tuleks paremini tähistada ja leida võimalus liikluse rahustamiseks.”

Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse esindaja Aivo Tasane ütles, et seoses õnnetusega on algatatud uurimine ja oodatakse selle tulemusi. 2016. aastal mõõdeti seal kiirust kaameraga. Kahe nädala jooksul olid kiirused 56 ja 57 km/h, mis tähendab, et kiiruseületus pole suur ja piiranguid ei ole vaja. Pärast õnnetust telliti uued mõõtmised.

“Ei ole mõeldav, et piirkiirus hakkab Nasval vahelduma, et kolme ülekäiguraja juures on 30 km/h ja mujal 50 km/h,” arvas Aivo Tasane. “Kiirusega nii üles ja alla ei jõnksutata ning keegi ei hakka seda nõuet järgima. Teekünnise osas peab veel konsulteerima.”