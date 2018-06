Odaviske rekordimeest treenib Indrek Tustit

Hiljuti odaviskes tulemusega 88.73 Eesti rahvusrekordi püstitanud Magnus Kirt on juba neli aastat teinud koostööd saarlasest treeneri Indrek Tustitiga (fotol). “Me pole sellest lihtsalt väga palju rääkinud, selleks pole vajadust olnud,” ütles Tustit Delfile. Tema teha on nii üldkehalise ettevalmistuse kui ka odaviske treeningute harjutuste plaan.



Lisaks Kirdile on Tustiti hoolealune jätkuvalt ka kettaheitja Gerd Kanter. Peale selle abistab ta tennisist Kaia Kanepit ning USA kaksikutest tipptennisiste Bob ja Mike Bryanit, kes on maailma läbi aegade edukaimad paarismängijad. Tennises Tustit ennast treeneriks ei pea.

Delfi kirjutab, et Indrek Tustit teeb palju tööd ära kaugtööna, kuna treenimise kõrvalt käib ta ise Kanadas koolis.