Saarlased taastavad toetusega 27 kilomeetrit kiviaedu

PRIA määras 49 Saaremaa taotlejale 625 102 eurot toetust kokku 27, 2 kilomeetri kiviaia taastamiseks.



Nagu ikka, said saarlased võrreldes teiste maakondadega kiviaia taastamise toetust ülekaalukalt rohkem. Teiste maakondade aiataastajad sai kokku 371 724 eurot ja taastavad alla 20 kilomeetri aedu. Saaremaalt jäi rahuldamata 156 toetusetaotlust, teistest maakondadest 46 taotlust.

Juba teist taotlusvooru järjest sai kõige suurema toetuse Võhma mees Martin Putku, kelle MTÜ-le Muistsed Põllud määrati toetust 96 380 eurot. 2016. aastal sai Putku OÜ Põlluvälja 181 800 eurot, mille eest mees lubas kahe aasta jooksul taastada 7272 meetrit kiviaeda. Juba eelnevalt oli Martin Putku kümne aasta jooksul Võhma piirkonnas taastanud ligemale kuus kilomeetri põhiliselt raudkivist kiviaedu, neist pooled toetuse abiga. Martin Putku sõnul on aed kõige muu kõrval ka mälestusmärk aia ehitajale. “Kes kirjutab raamatu, kes teeb endale mälestusmärgi, kilomeeter pika,” on ta Saarte Häälele öelnud.

Koos Martin Putkuga on Saare maakonna toetusesaajate TIPP10 toetuse suuruse alusel järgmine: MTÜ Looduskeskkonna Säilitamise Eest 57 681, Arnold Teller 38 700, MTÜ Lahela Rand 32 290, Kalev Roost 31 430, Martin Käärid 26 690, MTÜ Muhu Looduse Kaitsel 24 233, Indrek Iljas 24 114, OÜ Kelem 24 028 ja MTÜ Rannamaa 20 500 eurot.

Maaelu arengukava toetusmeedet kiviaedade taastamiseks rakendatakse selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust. Kiviaiad on ka elupaigaks loomadele-lindudele ja putukatele, suurendades bioloogilist mitmekesisust. Perioodil 2014–2020 rahastatakse seda toetusmeedet 2,5 mln euroga, sellest 1,5 mln määrati taotlejaile aastal 2016 ja ning nüüd kinnitati otsused veel ligi 1 mln euro laialijagamiseks.

Toetust on võimalik saada sellises piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud ning kunagise kiviaia asukoht on looduses tuvastatav. Kiviaed tuleb taastada kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvates. Toetuse ühikumäär ühe meetri kiviaia taastamiseks on 60–90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 16 eurot ja üle 90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 25 eurot.