Tooraine nappus tõstab Saaremaal küttepuu hinda

Suur nõudlus ja tooraine nappus on kergitanud küttepuude hinda Saaremaal umbes 15 protsenti ja suurematel halutegijatel ulatuvad järjekorrad augustikuusse.



Suve algus on tavapäraselt kõige kibedam küttepuude tellimise ja varumise aeg. Sikassaare Halupuu OÜ esindaja Tauno Ligi ütles, et järjekord on pikk ja ulatub augusti algusse. “Igal aastal nii hull ei ole olnud. Kindlasti on paljudel just praegu puud otsa lõppenud, aga suurem probleem on Saaremaal tooraine ehk kolmemeetrine puu,” rääkis ta.

Ühest küljest on kolmemeetrise küttepalgi hind tõusnud, aga isegi kõrgema hinnaga ei kipu seda küttepuude tegijateni piisavas koguses jõudma. Sama häda on ka varem küttepuudega kaubelnud Javicaris, kust Saarte Häälele öeldi, et tänavu paraku halge pakkuda ei ole ja müügi taastumine sõltub sellest, kuidas õnnestub sobivat puitu hankida.

Mitu allikat selgitasid Saarte Hääle, et kolmemeetrine puu liigub praegu pigem hakkpuiduks kui küttehalgudeks, kuna hakkpuidu hind on möödunud aastaga võrreldes nii palju tõusnud, et selle valmistamine tuleb halupuude tegemisest tulusam. Lisaks on hakkpuidu turustajad huvitatud väga suurtest mahtudest ja ostavad seetõttu paremat hinda pakkudes enamiku kolmemeetrisest puidust väiksemate tegijate eest lihtsalt ära.

Tooraine nappus on tõstnud ka küttepuude hinda. Sikassaare Halupuul on erineva pikkusega halgude ruum kallinenud mullusega võrreldes 5 eurot ehk 15 protsenti. 50 cm küttepuu 27 eurolt 32-le ja 30 cm puu 29 eurolt 34-le. Ligi sõnul on kolmemeetrise puu sisseostuhind ettevõtte jaoks tõusnud aga 7 eurot ruumimeetrilt. “Ehk siis me ei aja taga kasumit, vaid turg on hinna sinna ajanud. Ja ma arvan, et hind võib veelgi tõusta,” ütles ta.

Reta Puidust saab 30 cm halud 32 euroga ja 50 cm halud 30 euroga. Tellimuste täitmise järjekord ulatub samuti juba augustisse ja tänased tellijad võivad oma halud kätte saada vaat et suisa septembris.

Reta Puidu juhataja Andres Kirst ütles, et selline olukord on neil igal suvel ja põhjuseks tehnika vähene jõudlus. “Ei jõua nii kiiresti lõhkuda. Me peame soetama vägevama masina, mis kiiremini teeb,” nentis ta. Hindu Reta Puit muutnud ei ole. “Hind on stabiilne. Kui ta ka mõne euro kõigub, siis see ei ole märkimisväärne,” sõnas Kirst.