“Tuhande tunde saarel” esineb 89 tantsurühma

Kuressaare linnastaadionil astub homme, Saare maakonna 46. tantsupeol “Tuhande tunde saar” publiku ette ühtekokku 89 tantsurühma 1375 tantsijaga.



Krista Lember tantsupeo korraldustoimkonnast ütles, et viimase paarikümne aasta jooksul ei ole nii suure arvu osalejatega tantsupidu maakonnas toimunudki. Eelmisel peol esines näiteks ainult 800 tantsijat.

Lembri sõnul on rekordiliste arvude taga mudilasrühmade kaasamine, mis tõi juurde 270 tantsijat.

Lisaks teevad kaasa lasteaia lõpurühmad ja algklasside rühmad, lasterühmad (kuni 4. klass), koolinoored, segarühmad, naisrühmad, väärikate ja võimlemisrühmad.

Tantsupeo ehteks on saarlaste endi loodud tantsud. Tantsumurul näeb tantse, mis avavad saarlaste olemust, väge ja hinge, meie rõõme, huumorit, igapäevaelu, saarlase armastust mere, looduse, inimese, elu ja toimetamiste vastu, saarlase igatsust, unistusi ja suurt südant.

Peo teeb eriliseks 2017. aastal toimunud tantsuloome konkursile “Saarlane tantsib” laekunud tantsude seadmine tantsumurule. Konkursile saadetud 33 tantsust näeb peol üheksat. Kokku tuleb aga ettekandele 21 tantsu ja õhtu kulminatsiooniks on tants, mille järel kõik osalejad moodustavad Saaremaa kaardi.

Krista Lember ütles, et tantsurühmi juhendavad maakonna 53 tantsu- ja võimlemisjuhti. “Etendus kestab tund-poolteist, võib-olla ka pisut kauem,” rääkis peakorraldaja. “Meil on ilmataadiga ka kokkulepe olemas, et päike paistab ja läheb uuesti soojemaks ning kõik on peole oodatud.”

Saare maakonna 46. tantsupidu “Tuhande tunde saar” algab laupäeval kell 19 Kuressaare linnastaadionil. Pilet maksab 8, õpilasele 5, perele 12 eurot, kuni 9-aastased lapsed pääsevad peole tasuta.