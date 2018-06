Anti Kuus üllitas plaadi

Seitsme fotoalbumi autor ja rännumees Anti Kuus üllitas oma esimese heliplaadi.



Kolmapäevases Kadi raadio saates “Keskpäev” kõlasid plaadilt autori esituses “Sina ja mina” ja “Öö mõte on kuus”. Laulude teksti autor on Sulev Oll. Saateansamblis teevad kaasa tuntud muusikud Raul Vaigla, Mathieu Spaeter, Andrus Lillepea ja Madis Kukk. Produtsent ja režissöör on Anti poeg Henri Kuus.

“Kõige suurem toetaja ja üldse minu käimalükkaja oli lauluõpetaja ja laulja Sirje Medell,” andis Anti teada.

Kas mitmekülgsete huvidega mees, kes aastaid juba Tallinnas elanud, kuid kelle maakodu on Saaremaal, hakkabki muusikaga tegelema? Anti meelest on see tõesti uus väljakutse. Esimene plaat on muusikagurmaanide heakskiidu pälvinud. See julgustab selles valdkonnas edasi tegutsema.

Anti Kuus on kunagine ökonomist, finantsdirektor ja tippjuht, Saaremaal arenduskeskuse Arco looja, välismajandussuhete arendaja, endine Kuressaare linnavolikogu liige (1989–1992) ja mitme ettevõtte rajaja.