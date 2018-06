Briljant ja kuld: arm ei roosteta (GALERII)

Eile said tänavused briljant- ja kuldpulmapaarid traditsioonilisel tänuüritusel Kuressaare Laurentiuse kirikus kätte sümboolsed abielutunnistused.



Sulev (90) ja Elvi Kalm (84) registreerisid abielu Kuressaares 60 aastat tagasi 31. detsembril. “Ikka valisime selle päeva. Et ära ei unuks, kui pulma-aastapäev jälle tulemas on. See peab meeles olema,” naeratas vanahärra Sulev, selgitades, miks mõrsja tanu alla viimiseks just aasta viimane päev sattus.

Vanapaar peab praegu mõnusat pensionipõlve siinsamas Kuressaares, pargiäärses aedlinnas Vana-Roomassaare tänaval. Õdusa eramu juures asuvas aias toimetab proua Elvi sõnutsi ikka rohkem abikaasa. Härra Sulev kinnitas aga, et töid tehakse ikka üheskoos.

Sulevil ja Elvil on kaks last ja kolm lapselast. Kas lapselapsi veel tulemas on, seda ei tea Sulevi sõnul kunagi. “See on saladus, seda ei räägita,” lausus ta muiates.

Et suhe püsiks, on vaja rõõmu. Sulev teab, kuidas proual tarvidusel tuju heaks teha. “Võtad ümbert kinni, väike musi ja lähebki paremaks,” ütles ta. Aga kui härral tuju paha on? “Ega meil polegi sellist häda eriti,” sõnas proua Elvi. “Ütleb, et lähme korraks magamistuppa,” täpsustas härra Sulev kavalalt.

Vallavolikogu esimehelt Tiiu Arolt ja vallavanem Madis Kallaselt sai kutse 70 kuldpulmapaari, kes tänavu tähistavad abiellumise 50. aastapäeva, 20 briljantpulmapaari, kellel täitub 60. abieluaasta, ja ka üks raudpulmapaar, kes tähistab 70. pulma-aastapäeva. Üritusel olid kohal poolsada kuldset ja seitse briljantpaari.

Tänavu ümmargust abieluaastat tähistavatest paaridest elab 34 Kuressaares, kolm Muhus ja ülejäänud teistes Saaremaa piirkondades.

Paaridele kingiti punane roos, mis sümboliseerib armastust ja teineteisele pühendumist. Sümboolsed abielutunnistused olid põimitud kuldse paelaga, mille keerud tähistavad armastuse ühtepõimivat jõudu. Õnnitlemisele ja pildistamisele Laurentiuse kirikus järgnes koosviibimine Kuressaare kultuurikeskuses.

Saaremaa väärikate abielupaaride tunnustamise traditsiooni algatas Saare maavalitsus.