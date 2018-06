Ettevõtete pingiritta lisandus üheksas pink

Saare maakonna aasta ettevõtete auks Kuressaares August Kitzbergi tänava äärde paigaldatud pingiritta lisandus eile piduliku lindilõikamisega nimeline pink Reta Puidule.



Kokku on seal nimelisi pinke nüüd üheksa. Tänavu jaanuaris kuulutas Saaremaa ettevõtjate liit koostöös Kadi raadio ja Saarte Häälega välja aasta ettevõtte 2017, milleks osutus Reta Puit. Nii kannabki tänavune uus pink kohaliku puidutööstuse nime. “Aitäh! Pingutame edasi,” kinnitas Reta Puidu juhatuse liige Andres Kirst, kui lint uhiuue pingi ümbert lahti lõigatud.

Ehkki tänavaäär, mille mururibale pinke paigaldada annab, hakkab otsa lõppema, kinnitas ettevõtjate liidu juhatuse esimees Margus Puust, et vähemalt kolm aastat on sel tänavalõigul tseremooniat taas ooda­ta – kolm pinki mahub sinna veel. Seejärel tuleb Saaremaa vallavalitsusega koostöös leida uus koht, kus pinkide paraadi jätkata.

Puusti rõõmustab ta enda sõnul eriti see, et kui vaadata Kitzbergi tänaval asuvaid ettevõtete pinke, on kõik need aasta ettevõtted olnud väga erinevate valdkondade esindajad.

“See näitab Saaremaa ettevõtluse mitmekesisust ja jätkusuutlikkust,” nentis ta. “Ettevõtlus on Saaremaal ikka suure au sees, aga meie ühine mure on, et töötajaid kipub väheks jääma ja neid ei ole ka kuskilt juurde tulemas.”

Sel korral pingiritta ja aasta ettevõtete sekka lisandunud Reta Puidu kohta ütles Puust, et tal on ettevõttega n-ö isiklik side. “Sõidan oma töö juurde iga päev Reta Puidust mööda,” naljatas ta.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas avaldas arvamust, et kõik ettevõtted, mille nimed on juba pinkidele kantud, on oma asja ajanud õiges suunas. “Reta Puiduga on ka minul väga head kogemused. Ei pea alati kõike tegema sellisel kujul, nagu vaja maksimumkasumiks, võib teha ka nii, kuidas on keskkonnale kasulik,” märkis vallavanem.

Pidulikul sündmusel oli Reta Puidu juhatuse liikmel Andres Kirstul kätt surumas ka Reformierakonna fraktsiooni esimees, riigikogu majanduskomisjoni kuuluv Kristen Michal. Viimane nentis, et Saaremaa ettevõtjatega on alati hea asju ajada. Keegi ei küsi kunagi otseselt raha juurde, vaid häid transpordiühendusi. Selle nimel tuleb tema sõnul ka pingutada.

Nimelised pingid

Nimeliste pinkide paigaldamisega Saare maakonna aasta ettevõtete auks tehti algust nelja aasta eest, kui ühekorraga sai August Kitzbergi tänava ääres avatud viis pinki: AS-ile Baltic Workboats (2009), AS-ile Saaremaa Laevakompanii (2010), Merinvest OÜ-le (2011), Kõljala Põllumajanduslikule OÜ-le (2012) ja Alunaut OÜ-le (2013).



Neile lisandus aasta hiljem pink 2014. aasta ettevõttele Sandla Puidule, tunamullu sai pingi 2015. aasta ettevõte Saaremaa Lihatööstus ning aasta tagasi paigaldati pink 2016. aasta ettevõttele Saaremaa Piimatööstusele.