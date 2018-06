JUHTKIRI: Teineteisele toeks

Armas on silmata eakat paari, kes teineteisel käe alt kinni hoides tänaval jalutab või pingil istudes juttu puhub. Veelgi südant soojendavam on vaatepilt, kui tead, et see paar on koos olnud juba aastakümneid.



Nad on koos, sest on teineteisele andnud sõna jääda kokku ka halvematel aegadel. Kindlasti on ette tulnud raskeid hetki, ent koos on neist üle saadud. Nad on teineteisega harjunud ega kujuta ette, kuidas saaks teistmoodi olla.

Tänapäeva kooselude – suurem osa paare ju ei kavatsegi oma kooselu ametlikult kinnitada – puhul on tõsiasi see, et paljud neist lagunevad. Olgu see otsus vältimatu ja hoolega läbi kaalutud või siis hetke ajel tehtud.

Üks on aga kindel: austust ja tunnustust väärivad need inimesed, kes on juba kaua koos armastuses ja üksmeeles elanud. Nii, nagu need briljant- ja kuldpulmapaarid, kes traditsioonilisel tänuüritusel Kuressaare Laurentiuse kirikus eile sümboolsed abielutunnistused said.