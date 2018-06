Laimjala pood saab välikohviku

Laimjala arenguselts ehitab koostöös Laimjala kaupluse omanikuga poe ette terrassi, kus avatakse suvekohvik.



Laimjala kauplust pidava OÜ Paios juhatuse liige Liivi Saagpakk (pildil) ütles, et poetess Debora Vaarandi mälestussamba juures käib suviti palju külastajaid ning kohvik oleks koht, kus inimesed saaksid pikemalt peatuda. Samasse tehakse müügilett kohalikele aiasaaduste ja käsitööga kauplejatele. Poe juurde tuleb ka avaliku kasutusega tualett.

Sel aastal uuendab Laimjala poepidaja ka kaupluse fassaadi ning tulevikus on kavas maja täiesti korda teha.

“Kindlasti on siin üht-teist veel plaanis, see on praegu esimene etapp,” lausus Liivi Saagpakk, kelle sõnul tehakse tänavused tööd suuresti LEADER-i toetuse abiga.