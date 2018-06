Liiva postkontor suleb puhkuse ajaks uksed

Juba pikemat aega asendustöötajate najal püsinud Liiva postkontor on terve juunikuu suletud, kuna ka asendajatel on vaja puhata. Postiteenust osutatakse kirjakandja vahendusel ja suuremad saadetised saab sel perioodil kätte Orissaare postkontorist. Soovi korral saab suuremad saadetised ka koju tellida.



Omniva jaevõrgu piirkonnajuht Annely Noobel ütles, et tegu on juba pikemaajalise murega. Liiva postkontori töötaja lahkus veebruaris ja uut ei ole õnnestunud leida. Noobel peab selle põhjuseks asjaolu, et Liival on tehingute maht väike ja töökoha suurus seega vaid 0,4 ning sellest tulenevalt on ka töötasu väike.

“Ajutiselt tõime asendaja Kuressaare postkontorist, kuid puhkuste perioodil pole selline lahendus enam võimalik, sest ka Kuressaare töötajad vajavad puhkust,” märkis ta.

Noobel ütles, et kirjakandja vahendusel saavad kohale kantud kõik saadetised, mis mahuvad kliendi postkasti, samuti saab kirjakandjale tasuda makseid, tellida perioodikat ning saata ka saadetisi.

Annely Noobel märkis, et parimaks lahenduseks oleks praeguses olukorras saarele pakiautomaadi paigaldamine, milline projekt neil juba ka töös on. Samuti peaks saama teisi postiteenuseid osutada postipunktis. Selleks otsitakse praegu koostööpartnerit, kes seda postipunkti pidama hakkaks.

“Võimalikele huvilistele võib julgustuseks öelda, et kuna teenuste maht ei ole suur, ei ole see oluline lisakoormus põhitööle,” julgustas Noobel huvilisi endast teada andma ja lisas, et pakiautomaadi paigaldamisega läheb koormus veel oluliselt väiksemaks.

Samamoodi otsitakse Muhus partnereid kirjamarkide müügiks, et inimesed saaksid marke osta näiteks poest. Muhus on tema sõnul ka 18 kirjakasti, kuhu saab kirju postitada ilma kontorisse minemata. “Oleme pöördunud kohtumisettepanekuga ka valla poole, et kõik võimalused koos läbi arutada,” ütles Noobel.