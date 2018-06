Rait Sagor püstitas Austraalia rekordi

Rait Sagor osales teist aastat järjest Austraalia jõutõstmise meistrivõistlustel, kus ta püstitas maailma kõigi aegade kuuenda tulemusega 950 kg uue Austraalia rekordi.



Meistrivõistlustele kvalifitseerus Rait Sagor (fotol) automaatselt, kuna oli eelmise aasta võitja. Sagor võistles kehakaalus kuni 100 kg, kus konkureeris 13 mehega. Kükis sai ta kirja 358 kg, mis on uus Austraalia rekord, ja see andis väikese kuldmedali. Lamades surumises sai ta sama autasu 217,5 kilogrammiga. “Plaan oli suruda 221 kg, et uus Austraalia rekord teha, aga ma vigastasin oma õlga paar kuud tagasi ning ei saanud surumist korralikult treenida,” rääkis Rait Sagor.

Jõutõmbes sai ta kirja 375 kg, mis on samuti uus Austraalia rekord ja auhinnaks väike kuldmedal. Kolmandal katsel tõmbas ta ka 387,5 kg peaaegu üles, aga parem jalg libises alt, kuna tõstmispõrand oli väga libe ja ta ei saanud korralikult asendit võtta.

Kogusummana kirja saadud 950 kg on uus Austraalia rekord ja auhinnaks suur kuldmedal. Kuni 100 kg meeste seas on kogusumma 950 kg tänavuse aasta tipptulemus kõigi jõutõstmise föderatsioonide hulgas ning maailma kõigi aegade kuues tulemus. Edetabelit juhib Venemaa sportlane Juri Belkin kogusummaga 1020 kg, mis on tehtud 2015. aastal.

Kogusumma 950 kg andis Rait Sagorile 552.17 Glossbrenneri punkti, millega ta võttis ka absoluutse võidu kõigi kehakaalude hulgas. “Selle aasta eesmärk oligi võita absoluutarvestuses, mille saavutasin edukalt,” märkis Sagor.

Kuna jõutõstmine on Austraalias iga aastaga aina populaarsemaks muutumas, siis on alates sellest aastast välja pandud 10 000-dollariline preemia tõstjale, kes suudab võita samal aastal kvalifikatsioonivõistlused, oma osariigi meistrivõistlused ja Austraalia meistrivõistlused.

“Seega on järgmised võistlused juba septembris, et üks samm preemiale lähemal olla,” rääkis Rait Sagor. “Kindlasti tahan tänada Salu Jaani, kelle etteantud kavade järgi ma treenin juba pea 14 aastat. Suur aitäh talle.”