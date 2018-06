REPLIIK: Kas saartel äri tegemine on kuritegu?

“TS Laevad surus veosed varahommikule ja ööle” (SH, 7.06) – mis siin veel öelda, see on kõige ajuvabam otsus!” kirjutab turismiettevõtja Angela Nairis. “Saartel äri tegemine on siis TS Laevade jaoks nagu kuritegu, mida tuleb nii palju piirata, kui vähegi saab.”



Mis järgmine sõnum on – vedage kaupasid üks kord nädalas ja bussid saavad laeva peale üldse öösel… ja veelgi parem, kui teid seal saare peal üldse poleks!?

Nii uhkelt toetabki siis saarelist elu uhke riigiosalusega ettevõte ehk siis sisuliselt Eesti Vabariigi valitsus.

Minu mõistus keeldub ka sellest aru saamast, miks ei või praamil Saare maakonna külalistele jagada üldist teavet paberkandjal, näiteks kaarte, informatiivseid trükiseid jms.

Trükiste teemast on räägitud TS Laevade tulekust peale, kuid tulemuseta, aga ikka ju loodad, et asjad muutuvad paremuse poole ning vedaja mõtleb ikka koos saarel elavate inimeste ja siin tegutsevate ettevõtetega ühtemoodi ning aitab, toetab…

Mul oli õnn mõned kuud tagasi sõita Rootsist laevaga Born­holmile, kus oli väga esinduslik trükiste väljapanek. Võta aga, mida tahad ja tutvu turismi-, äri-, toidu- või mis iganes pakutavate võimalustega.

See oli kui kutse, et tule meile, meil on põnev! Ja võtsingi ja kasutasingi ja tõin ka koju kaasa teistele näitamiseks! Meie laevadel aga midagi sellist välja panna ei tohi, sest muidu on ala korrashoiuga liiga palju tegemist, trükised segavad praamil sõitjaid ja mis kõik veel.

Kas me, muhulased ja saarlased, laseme endid tõesti nii alla suruda? Kas meil on valikuid…