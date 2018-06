Saaremaa sigalad vabanesid kõige rangematest katkupiirangutest

Euroopa Komisjon lõpetas Eestis sigade Aafrika katku III tsooni piirangud, mis muudab tuntavalt lihtsamaks ka Saaremaa sigalate toodangu turustamise.



III tsoonis olid siiani Saaremaalt Laimjala, Orissaare, Pöide, Valjala ja pool Leisi valda, mida nüüd loetakse II tsooni kuuluvaks.

Saaremaa Sigalate juhataja Margus Õunpuu ütles, et kui seni ei saanud nad III tsooni nuumafarmide toodangut Saaremaa Lihatööstusele müüa, siis nüüd on selles osas tee lahti. III tsoonis toodetud sealiha ostsid küll mitmed Eesti lihatööstused, kuid maksid selle eest vähem. III tsoonis toodetud liha ei saanud tööstused müüa värskelt, vaid pidid seda enne kuumtöötlema ja sellega kaasnenud kulude tõttu said seakasvatajad oma toodangu eest vähem raha.

Euroopa Komisjon otsustas III tsooni piirangud lõpetada, kuna Eestis ei ole lisandunud uusi Aafrika seakatku juhtumeid kodusigadel ning katku tõrjeks on rakendatud vajalikke meetmeid. Otsus puudutab nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Poola III tsooni piirkondi.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev ütles, et pärast III tsooni piirangute mahavõtmist muutub sealihatoodetega kauplemine oluliselt lihtsamaks. Nüüd saab Eesti sealihast valmistatud tooteid ka Eestist välja müüa. Jätkuvalt on aga keeruline elussigadega kauplemine. “Sigu võib müüa teatud tingimistel vaid sama piirangu­tsooni piires, aga vaba kauplemist ikkagi ei ole,” ütles Minjajev.

Kitsendustega tsoonid jagunevad kolmeks: I tsoon ehk puhvertsoon; II tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on diagnoositud metssigadel; III tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on diagnoositud kodusigadel.