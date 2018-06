Traktoristiameti asemel psühhiaatriaõeks

Kuressaare haigla psühhiaatriaosakonna vastutav õde Ada Jasner leiab, et töö on teda õpetanud tolerantseks ning ka väikes­test asjadest rõõmu tundma.



“Probleemidega kimpus olevate inimestega tegeldes tunduvad oma mured tühised,” lausub ta. “Eks meil kõigil ole omad väikesed raskused, aga kui pere on terve ja ise samuti, on kõik korras!”

Kolmapäeva hommikul valitseb Kuressaar...