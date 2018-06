JUHTKIRI: Hea eeskuju

Lisaks sellele, et president Kersti Kaljulaidi osalemine Kallemäe kooli lõpuaktusele pidulikkust lisas, oli see külaskäik ka tunnustus koolile.



Ütles ju president nii aktusel peetud kõnes kui ka vestluses Saarte Häälega, et Kallemäe on hea näide väga hästi toimivast koolimudelist. Ning et haridusliku erivajadusega laste ja nende vanemate jaoks on Kallemäe kool palju enamat kui pelgalt õppeasutus. See on korralik tugisüsteem, kus olemas pea kõik teenused, mis tarvis. Ning kus tehakse kõik selleks, et need lapsed edaspidises elus võimalikult hästi hakkama saaksid.

Kui neile noortele jätkuks meie kutseharidussüsteemis vaid piisavalt võimalusi sobiv ja meeldiv amet õppida. Ning meie tööturul leiduks piisavalt selliseid töökohti, kus nad oma teadmisi ja oskusi rakendada saaksid. Et koolilõpetajatele öeldud head soovid unistuste täitumise kohta ei jääks nendele noortele meelde üksnes kui ilusad sõnad, mille järgi talitada on keeruline.

Nendele noormeestele ja neidudele aga, kes eile Kallemäe kooli lõpetasid, soovime meiegi: ilusat elu!