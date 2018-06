Kallemäe kooli lõpetajaid õnnitles Eesti president

Eile Kallemäe kooli külastanud president Kersti Kaljulaid julgustas tänavusi lõpetajaid unistama suurelt.



Tänavusele Kallemäe kooli lõpuaktusele lisas pidulikkust vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi külaskäik, kes tunnustas kooli töötajaid nende tubli töö eest ja soovis lõpetajaile tuult tiibadesse.

“Ma tean, et teid ootab ees lai maailm, kus on nii palju võimalusi,” pöördus president lavale seatud toolidel istuva kolme neiu ja kolme noormehe poole. “Mõned nendest võimalustest on kohe selgelt tulevikku viivad ja mõned sellised, et proovisin ja võib-olla ei tulnudki välja. Sellest ei ole aga midagi. Me kõik siin elus katsetame, õpime ja läheme järjest edasi.”

President julgustas noori, et võimalikest ummikutest ja tagasilöökidest ei maksa end heidutada lasta. “Kusagil paistab alati päike,” lausus Kersti Kaljulaid. “Elu on justkui sebra, valgete ja mustade triipudega. Kui olete parasjagu mustal triibul, tuleb minna edasi, teades, et ükskord tuleb alati valge triip. Ja kui olete parasjagu valgel triibul, siis nautige seda!”

Hoolib tublist tööst



Presidendi sõnul, kes avas õppeaasta 1. septembril Harjumaal Vihasoo lasteaed-algkoolis ja lõpetas Kallemäe kooli eilsel aktusel, on need külaskäigud tema võimalus näidata, kuidas ta hoolib tööst, mida neis koolides südamest tehakse.

“Siin Kallemäel näeme hästi toimivat koolimudelit, kus ühes kohas on lastele tagatud nii haridus, õpilaskodu kui ka kõik tarvilikud tugi- ja abiteenused,” rääkis president.

Kui lõpetajad olid direktorilt tunnistuse ja õnnitlejatelt lilled kätte saanud, kinkis president koolile raamitud portree endast ja suure korvitäie kuldses ümbrispaberis komme.

Koolipere koos külalistega pealinnast ning Saaremaa vallavalitsuse ja -volikogu esindajatega ühispildile jäädvustatud, tõttasid Kallemäe kooli juhtkond, president, haridus- ja teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi kantslerid ja valla esindajad arutelule erivajadustega laste koolisüsteemi tuleviku ja arenguvõimaluste üle.

“Arutasime, kuidas panna süsteem toimima nii, et kaasatud oleks korraga nii sotsiaal- kui ka haridusministeerium,” võttis president Kaljulaid räägitu pärast kohtumist kokku. “Ükski nendest koolidest ei ole ju ainult haridusasutus, vaid kõigil neil on ka sotsiaal- ja rehabilitatsioonipool.”

Peab olema paindlik



Kaljulaid leidis, et süsteem peab olema paindlik: iga kooli puhul tuleb eraldi vaadata, milline võiks olla just selle kooli mudel lähtuvalt selle asukohast ja tänasest profiilist.

“Kallemäe kool on väga hea näide, sest tal on rahvusvahelised sertifikaadid, ta on eeskujulik nii hariduse- kui ka sotsiaalpoole pealt,” lausus president.

Kaljulaidi hinnangul oli eilsest ümarlauast palju kasu, kuna arutelust koorus välja asjalikke ideid ja koostöökokkuleppeid spetsialistide vahel.