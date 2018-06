Eesti noorte karikavõistlustel said kergejõustikuklubi Saare U20 noormehed kolmanda koha.



Võistkondlikus arvestuses tuli võitjaks Audentese SK 157 punktiga, järgnesid TÜASK 135 ja KJK Saare 132 punktiga. “See on päris hea tulemus,” nentis treener KJK Saare karikavõistlustel kolmas. “Oleme siin viimastel aastatel olnud pidevalt kuue hulgas ja ka neljas, aga ei mäleta, et me pärast 2005. aastal saadud võitu oleksime poodiumil olnud.”

Laide sõnul on viimastel aastatel muudetud ka võistluste süsteemi, kus igal alal ei pea võistleja väljas olema ja esindatud peab olema vähemalt kümnel alal. See on eeskätt positiivne väiksematele klubidele, kuid ka suured peavad ikkagi pingutama.

“Hendrik Lillemets ja Grat-Magnor Kuris tegid seekord ära suure töö ja teised aitasid ka tublilt jõudu mööda kaasa,” ütles Laide, lisades, et kõik tõid olulisi punkte.

Neidude arvestuses sai KJK Saare 12. koha. 3000 m jooksus oli Lisett Alt ajaga 12.10,20 neljas. Andres Laide sõnul oli tütarlaste võistkond võistlema minemas, aga paari neiu vigastused ei võimaldanud vajalikku koosseisu kokku saada.

Üksiktulemused

Kettaheide: 7. Karel Äär 41.56. Kõrgushüpe: 1. Hendrik Lillemets 1.98; 5. Romet Vahter 1.86. 100 m: 9. Timo Klee 11,70. Kuulitõuge: 12. Karel Äär 11.90. 110 m tõkkejooks: 1. Grat-Magnor Kuris 14,82; 2. Hendrik Lillemets 15,03. Kaugushüpe: 3. Grat-Magnor Kuris 6.76. Odavise: 6. Aimar Lõhmus 46.93. 200 m: 3. Grat-Magnor Kuris 22,53. 400 m: 9. Romet Vahter 54,74. Vasaraheide: 5. Karel Äär 30.93. 4x 100 m: 5. KJK Saare (Grat-Magnor Kuris, Hendrik Lillemets, Romet Vahter, Timo Klee) 44,78.