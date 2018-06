Lühidalt SPORDIST

Tiidrek Nurmele poolmaratoni meistritiitel

Laupäeval selgus Narva Energiajooksul poolmaratoni Eesti meister, konkurentidest oli kiirem Tiidrek Nurme. Jooksul sai esikoha 21-aastane Keenia talent Dominic Kiptarus, kes sai kirja aja 1.03.54. Tiidrek Nurme kaotas talle vaid 2 sekundiga. Roman Fosti kaotas võitjale 2.23 ja kolmas oli ajaga 1.09.31 neljandana lõpetanud Raido Mitt.

Raili Rüütel võitis Ultrajooksu

Nädalavahetusel toimunud Eesti pikima, 211 km pikkuse ultrajooksu võidu tõi Saaremaale Raili Rüütel, kes naiste klassis suutis ainsana 32-tunnise kontrollajaga 211 km pikkuse distantsi täis joosta. 53 startinust suutsid kontrollajaga 211 km ehk kümme 21,1 km pikkust ringi läbi joosta kuus jooksjat, lisaks nimetatuile veel Vello Prints (30.26.27) ja Jaak Rohtsalu (31.44.23,6).

Jüri Sulustele pronks

Laupäeval sõideti Jõelähtmel Eesti meistrivõistlused maastikurattamaratonis, kus Saaremaa Viikingi klubi esindaja Jüri Suluste võitis meeste seenior 4 vanuseklassis pronksmedali, läbides 92 km ajaga 5.09.44.

Jörgen Matt võitis Jõgeva rattaralli

Jõgeval sõidetud 66 km pikkuse Jõgeva rattaralli võitis Pelotoni klubi värvides sõitev Jörgen Matt. Ta läbis võistlusmaa 1.30.09-ga ning edestas Josten Vaidemit 12 ja Mart Markust 24 sekundiga.

Rahvarallil kolm esikohta

Naiste klassis said saarlannad kaksikvõidu. Poodiumi kõrgeimale astmele tõusid Aira Lepp ja Ain Lepp Nissan Sunnyl, kes said kirja aja 30.13,8. Nad edestasid Aneta Leppa ja Neeme Koppelit Nissan Sunnyl 52,4 sekundiga. Klassis 2WD-S said esikoha Daniel Ling ja Madis Kümmel BMW 320-l ajaga 26.36,7. Klassis SPORT said esikoha Siim Järveots ja Priit Järveots BMW 328-l ajaga 28.0,9.