IN MEMORIAM: Kersti Nurk

Kersti Nurk

16.10.1961 – 7.06.2018

Näe, praegu metsa taha päike suri, mis aitaks hüüe: “Ära mine veel!”



Pärast võitlust raske haigusega jõudis lõpule meie hea ja armastatud kolleegi ja sõbra Kersti elutee. Kersti oli tulihingeline optimist ja Abruka huvide eest seisja, lõbus ja arvestav kaaslane.

Kersti, Sinu lahkumine tundub reetmisena, nii ei olnud ju kokku lepitud, palju jäi rääkimata, arutlemata, tegemata. Ei olnud ju Sinu aeg. Aga saatuse vastu oleme kõik jõuetud, olgu üksi või üheskoos.

Lääne-Saare vallavalitsuses registrite vanemspetsialistina ja Saaremaa vallavalitsuses registrispetsialistina töötanud Kersti Nurka meenutades tuleb loomulikult meile kõigile esimesena meelde ta pühendumus oma tööasjadele. Registritoimingutes ei ole olnud temaga võrdväärset. Ei olnud teemat, mida ta ei suutnud lahata, ja kui jäigi miskit õhku rippuma, siis leidis ta alati tuge headelt kolleegidelt, kelle abiga sai üle igast murest ja küsimusest. Alati oskas ta märgata ka teiste muresid ning üheskoos lahendusi otsides jõuti ikka positiivse tulemuseni.

Oma rasket haigust võttis Kersti kui paratamatust, rääkides selle tagamaadest vaid väheste lähedaste sõpradega. Valdavalt toonitas ta, et ei ole häda miskit ja mis tulema peab, see tuleb. Kahjuks pidi ta siiski alla vanduma ja alistuma.

Jääme Sind, Kersti, meenutama kui positiivset, heatahtlikku ja hoolivat kolleegi. Sinu olemusest ja suhtumisest asjadesse on meil kõigil paljutki õppida ja meenutada. Puhka muredeta ja rahus.

Küünal on kustunud, ööle uut päeva ei järgne ja vaikus on raskem kui muld.

Sinu kolleegid endise Lääne-Saare vallavalitsuse ehitusosakonnast