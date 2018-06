Ott Tänak andis Sardiinias edu konkurentidele

Sardiinia MM-rallil tõusis Ott Tänak pühapäeval kaheksandaks ja oli punktikatsel kolmas, kuid sarja üldliidrid Thierry Neuville ja Sebastien Ogier suurendasid oma edu saarlase ees. Paraku sai Ott Tänak viimasesse ajakontrollipunkti hilinemise eest 40-sekundilise karistuse ja langes kokkuvõttes kaheksandalt kohalt üheksandaks.



“See oli karm nädalavahetus, mis pakkus palju õppimiseks,” rääkis Ott Tänak. “Me peame ikka veel jõudma arusaamisele, mis juhtus ja miks, ning peame püüdma vältida samade asjade kordumist tulevikus.”

Tänak ütles, et kokkuvõttes on tema enesetunne hea, sest oldi tõeliselt kiired, nüüd vajatakse pisut järjepidevust. “Ma tean, et me suudame seda teha,” märkis rallipiloot. “Meeskonnana oleme veel noored, kuid me õpime kiiresti. Mul on hea usk meeskonda ja olen kindel, et suudame need hetked jätta seljataha, et olla tugevamad tulevikus.”

Ott Tänakut tabas ebaõnn reedesel võistluspäeval, kui ta kuni viimase kiiruskatse viimase kilomeetrini püsis poodiumikonkurentsis, kuid õnnetu maandumine hüppelt purustas Toyota Yaris WRC radiaatori ja nii jätkas saarlane superralli süsteemis.

“See tuli meile väikese üllatusena, sest oleme seda katselõiku sel aastal läbinud neli korda ja viimati hommikul ning meile see sobis,” rääkis Ott Tänak. “Seepärast on keeruline selgitada, miks see juhtus. See oli raske moment ja suur tagasilöök. Seda raskem, et ma tundsin end täna autos perfektselt, me sõitsime korralikult, olime võistluses, nii et see on meie jaoks suur häbi katkestada sellisel põhjusel. See teeb nüüd meie tiitlivõimalused väga raskeks, kuid me püüame kõik järgmised rallid võita.”

Sardiinia ralli võitis Thierry Neuville, kes viimase katse võiduga edestas Sebastien Ogier´d vaid 0,7 sekundiga. Kolmandale kohale sõitis end Esapekka Lappi, kes kaotas võitjale 1.56.

Autoralli MM-sarja punktiseis pärast Sardiinia rallit: Thierry Neuville 149, Sebastien Ogier 122,

Ott Tänak 77, Esapekka Lappi 70, Dani Sordo 60, Andreas Mikkelsen 54, Elfyn Evans 46, Kris Meeke 43, Jari-Matti Latvala 37 ja Craig Breen 34 punkti.