Tantsupeost said osa tuhanded

Laupäeval toimunud 46. Saaremaa tantsupidu tõi staadionimurule pea 1400 osalejat ja tribüünidele teist sama palju publikut, kes said osa saarlaste endi tantsudest.



Peo korraldustoimkonna liikme Krista Lemberi sõnul müüdi eelmüügist pileteid 400, väravast müüdud piletite arvu polnud eilseks veel selgunud. Staadionit hästi tundvate inimeste sõnul mahutavad tribüünid ca 1500 inimest. Publikuhulgast andsid aimu väravas vongelnud piletisabad ja korraldajate hõiked tribüünidele: ”Palun võtke ennast kokku, siis mahub rohkem.”

Kolme aasta tagant toimuv tantsupidu oli mõistetav igaühele. Peo nimi ”Tuhande tunde saar” jutustaski Saaremaast ja saarlaseks olemisest lihtsas ja arusaadavas keeles. ”Oli ju lihtne, pole vaja süvafilosoofiat taga ajada,” kinnitas ka tantsupeo stsenarist Marit Tarkin pärast pidu õnnitlusi vastu võttes. Saarlastele veelgi hingelähedasemaks tegi peo kindlasti ka see, et peol esitatud 21 tantsust üheksa olid valminud selle peo jaoks konkursi korras. Kokku pakuti välja 33 tantsu. Kogu pidu sidunud tekstid panid mõtlema selle üle, kes me oleme, kust tuleme, mida tunneme ja kuhu läheme.

Tantsupeoliste jaoks sai pidu alguse juba eelmisel päeval alanud proovidega ning ka laupäeval pidasid vapramad staadionil vastu terve päeva. Esimesed proovid algasid kell 9 hommikul ja pidu lõppes kell 21.

Peo avatants, Metsatöllu muusikale loodud ”Saaremaa vägimees” pani rahva kaasa elama ning peo pinge ei vaibunud hetkekski.

Staadionimurul sai näha tantsupeole omaseid suurejoonelisi mustreid, mis tipnesid Saaremaa kaardi joonistamisega. Oli seenioride mõõdukust ja mudilaste vahvat peataolekut. Uhket pilti pakkusid noored võimlejad, kes eripäraste mustritega kavasid tehes olid oma ühtsete kostüümide ja väljanägemisega tõesti vaatamist väärt.

Isegi soengud olid pea paarisajal võimlejal ühesugused.

Kas supp oleks võinud olla prii?

Saarte Hääleni jõudis küsimus, miks pidid pika proovipäeva staadionil olnud tantsijad oma lõuna (supp, sai, morss) 3 euro eest ise ostma. Kas see poleks võinud olla korraldajate poolt makstud, arvestades, et suur osa osalejatest olid lapsed ning päris palju oli ka pensionäre. Korraldustoimkonna liige Krista Lember MTÜ-st Saaremaa Rahvakultuuriselts ütles, et toitlustamise osas leidsid väga paljud koolid ja rahvamajad võimaluse vajalik summa osalejate eest ise maksta.

Ta lisas, et tulevaste tantsupidude puhul tuleb seda teemat kindlasti arutada. ”Tuleb ühtlustada ja pürgida selle poole, et meie traditsioone edasiviiv põlvkond laste näol saaks peol tasuta toitlustuse,” sõnas Lember.

SAAREMAA TANTSUPIDU

• Kunstiline juht Virge Varilepp;

• stsenarist Marit Tarkin;

• lavastustoimkond: Kai Jürlau, Maia Tõhk, Eena Mark, Reet Sillavee, Merle Sillavee, Anne Keerd;

• võimlejate üldjuht Kadri Rõõm;

• lavastustoimkond: Tiina Käen, Marjana Tõnisson;

• peo kunstnik Anneli Teppo Toost;

• graafiline kujundus: Arni Ots;

• heli: SaarMusic – Ivo Aksiim;

• kavajuhid: Keneth Parbus, Riin Oeselg, Martin Õisnurm;

• peakorraldaja Saaremaa rahvakultuuriselts;

• korraldustoimkond: Krista Lember, Krista Riik, Triino Lest.

• Juhendajad: Kai Jürlau, Evelin Kask, Reine Vinter, Anneli Ibrus, Anne Keerd, Merle Sillavee, Sirje Torn, Eena Mark, Virge Varilepp, Kersti Truverk, Heli Leppik, Merle Muld, Reet Lõugas, Mai Pääsk, Piret Aavik, Riina Saar, Esti Koppel, Girta Tang, Eldin Lember, Merle Tustit, Maia Tõhk, Anne Heinsalu, Anne Auväärt, Helje Raaper, Meeli Stankevitš, Inge Jalakas, Maria Koppel, Ulvi Põld, Kai Kiik, Aili Salong, Marge Luude, Anneli Tamm, Janne Hints, Kalle Kadarik, Ene Laak, Maire Teras, Eevi Pärt, Aina Tomson, Jelena Pšenitšnaja, Kadri Rõõm, Ave Erikso, Mai Kallas, Marjana Tõnisson, Tiiu Haavik, Annette Rungi, Tiina Käen, Reet Sillavee, Stiina Sevastjanova, Helerin Rauna, Aleksander Assmann, Jane Treima, Karmela Kaasik, Kristel Koovisk.