TS Laevade juht: olulisi järjekordi sel aastal ei tule

TS Laevade juhatuse liikme Jaak Kaabeli sõnul on Väinamerel võimalik rohkem laevu käima panna vaid juhul, kui inimesed on valmis nende talvel niisama seismise kinni maksma.



Kaabel tahaks oma sõnul arvata, et eelmisest aastast on nõudluse kohta piisavalt palju õpitud ja sel aastal ongi koostöös maanteeametiga reise paremini planeeritud. “Nii et olulisi järjekordi ei tule,” kinnitas ta Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus.

Samas nendib ta kohe, et näiteks jaanipäeval võiks laevu isegi poole rohkem olla, kuid ka siis oleksid järjekorrad. “Selle poole nädala jooksul on väga raske saavutada olukorda, kus ükski auto ei peaks ootama,” tähendas ta.

Mis puutub Saaremaa silda, siis on see saarlaste vaatevinklist Kaabli sõnul arusaadav, ent ratsionaalne vaade sellele on teistsugune.

“Kui vaadata arvude poolt, on silla dotatsioonisoov ligi kolm korda suurem kui praegu parvlaevadel, mul kodanikuna tekib küsimus, kas see oleks kõige efektiivsem viis seda ühendust pidada,” nentis Kaabel. “Ega sild tähenda, et pole vaja hooldamist ega ole tehnilisi küsimusi, lund on vaja lükata. Kui see on tasuline, on kassad ja kassade ootejärjekorrad. See ei oleks Tallinna–Kuressaare maantee.”

Saaremaa silla eestvedaja, ettevõtja Raivo Hein leidis TS Laevade juhi avalduste peale aga, et tegemist on näitena kõige ehtsamast demagoogiast, harimatusest ja erapoolikusest. “Kummutaks siis need valeväited. Dotatsioon on ühe variandi puhul poolteist kuni kaks korda enam kui praamide puhul. Mitte kolm,” toonitas ta Facebooki postitatud vastukajas, lisades, et lõpuks oleneb see ikkagi ka valitsuse otsusest ja piletihinna suurusest.

Samuti nentis Hein, et sild ikkagi on kõige efektiivsem viis saarte ja mandri vahel ühendust pidada. “Firmajuht ei maini või ei tea, et praamiliiklus on kõige ebaefektiivsem kõigist variantidest,” kirjutas Hein. Ta pööras tähelepanu ka sellele, et järelteenindus on praamide puhul 2–3 korda kallim võrreldes sillaga. “Kasvava liiklusvoo juures on vaja soetada ka uusi praame, mis kuluvad, vajavad tööjõudu, järelhooldust, sadamaid, lainemurdjaid. Ärgem unustagem, et praamisõitja maksab kinni ka Saarte Liinide sadamate kasumi, jäämurdjatest rääkimata,” märkis ettevõtja.

Muu hulgas väitis ta ka, et silla puhul ei ole mitte mingeid kassasid ega kassajärjekordi. “Ja sild oleks osa Tallinna–Kuressaare maanteest,” kinnitas Raivo Hein.