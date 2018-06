Uudo Sepp plaanib püsivalt pealinna kolida

Juuni alguses pärjati Eesti värskeimaks superstaariks 20-aastane Saaremaalt pärit muusik Uudo Sepp, kelle päevad on nüüdseks nii töised, et vanemate juurde koju pole ta veel jõudnudki.



“Graafik on olnud väga tihe. Jooksen raadiost raadiosse – selline tunne nagu polekski seda superstaarisaate kiirust maha saanud,” lausus Uudo Sepp Delfile antud intervjuus.

Peagi plaanib ta püsivalt Tallinna kolida: “Olen hetkel sõbra diivani peal keras. Sõber on reisil ja mulle lubati kolmeks kuuks korter, kuid peale seda üritan ma ikkagi enda korteri kätte saada. Pigistan oma unistuse poole iga jumala päev.”

Oma unistuse poole püüdlemise kõrval on Uudo aga kimpus tervisehädaga, mille tõttu pidi ta hiljuti jätma pooleli ka ajateenistuse. “Mul olid seljaga jamad,” tunnistas ta.

Kui enamik artiste rabab jaaninädalal tööd, on Uudol pühad hetkeseisuga veel vabad ja siis jõuab ta loodetavasti viimaks ka tagasi Saaremaale: “Peaks nagu olema vaba, sest tavaliselt kõik jaanipäeva esinemised broneeritakse juba pool aastat ette ära. Ma tõesti loodan, et see jaanipäev lähen ma koju, saan olla kuskil Sõrve rannas, teha lõket, imetleda loodust ja saada sõpradega kokku – see oleks imeline!”