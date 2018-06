Vastukajaks reedesele uudisele, mis puudutab liiklusolukorda Nasva alevikus, leian, et alevikuvanem Piret Kuldsaar soovib probleemiga tegeleda täiesti valest otsast. Alustada tuleb hoopis jalakäijate teadlikkusest. Miks on praegu näiteks lubatud teed ületades kasutada mobiiltelefoni või kõrvaklappe? Samad asjad on ju autojuhil ja jalgratturil keelatud, seega oleks täiesti loogiline, et politsei alustaks kampaaniat, midagi sarnast sellele, kus kunagi Lõvi Leo lastele teadmisi jagas. Teed ületav jalakäija osaleb liikluses täpselt sama palju kui näiteks auto- või rattajuht.



Me ei saa ju ometigi iga ülekäiguraja juurde korravalvurit palgata. Või enne iga ohtlikku kohta “lamavat politseinikku” ehitada – see on absurd. Nasva alevikus on teelõik sirge, kõnniteed sõiduteest selgelt eraldatud ja ka jalakäijate liikumine selgelt reguleeritud. Kõik paistab justkui tehtud olevat. Siin ei aita enam kiirusepiirangu vähendamine 30 km/h. Kui mängus on hooletus, siis on ka selle pealtnäha väikese kiiruse puhul tagajärjed väga traagilised.

Tegelikult on meie liikluspilt ka Kuressaare linnas väga nukker – jalakäijad ületavad teed, kust soovivad, paljud enne teele hüppamist veendumata, et autojuhid neid märkavad. Selline suhtumine on vale!

Kui 99 korral 100-st autojuht märkabki, siis see üks eksimus on endiselt liig. Liikluses käitumine peaks olema kui meeskonnatöö.

Jalakäija väga suureks kurvastuseks on tema see, kes õnnetuses füüsiliselt kõige rohkem kannatada saab, seega peaks tema hoolsus olema iseenesest mõistetav. Meie liikluskultuur rõhutab liiga palju jalakäijate õigusi, ent on täielikult unustanud jalakäijate kohustused ning kõigele lisaks ka veel tagajärjed, mille peale ei taheta mõelda.

Kui inimene on vähemalt kord elus autoroolis olnud, siis taipab ta, et jalakäija märkamine ei ole teps mitte sama lihtne kui jalakäijal autojuhti märgata. Isegi kui autojuht üritab kõigest väest ohutuses veenduda, ei ole jalakäija rumala ja hooletu käitumise korral sellestki abi. Sellise teadlikkusega peakski iga jalakäija oma teed alustama. Enne ülekäigurajale astumist tuleks autol kasvõi täielikult peatuda lasta ja seejärel tee ületada.

Mall Saar