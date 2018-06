Incap ootab tööle noori inseneeriahuvilisi

Saaremaa suurim elektroonikatööstus Incap ootab suveks oma kaasaegsesse tehasesse noori inseneeriahuvilisi, kes tahaksid hankida suvevaheajal kogemusi, töötades tipptasemel robootika ja elektroonikaseadmetega.

Noorte suvetöö on tasustatud ja väljaõpe toimub kohapeal.

Incapi personali- ja büroojuhi Tiiu Värkraua sõnul on noortele suvetöö pakkumine muutunud ettevõttes juba traditsiooniks – näiteks mullu töötas Incapis suvel kaks noort.

Ettevõte pakub ka tänavu noortele vahvat suvetöö võimalust ja ootab elektroonikahuvilisi endast kiiresti märku andma, sest esimesed noored kolleegid alustavad Incapis juba esmaspäevast.

“Suvetöö eelduseks on eeskätt noore soov kasutada koolivaheaega selleks, et tutvuda ühe tööstuse igapäevatööga ja saada uusi kogemusi. Töö meie tööstuses sobib kõigile, kes on vähemalt 18-aastased ja valmis õppima uusi oskusi, kuna väljaõpe toimub tehases kohapeal,” tutvustas Värkraud noortele pakutavaid võimalusi.

Noored saavad Incapis teha madala ja keskmise keerukusastmega tootmistöid. Nende seas on näiteks mitmesuguseid ettevalmistus-, monteerimis-, kontrollimis- ja testimistöid, mille juhendajad on spetsialistid Incapi rahvusvahelisest meeskonnast.