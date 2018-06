KAAREL KITT 75: Merekaru ja tantsulõvi

Täna saab 75-aastaseks mees, kes on jätnud sügava jälje Saare maakonna kultuurilukku ja merekultuuri edenda­misse.



Kaarel-Günter Kitt unistas meremehekutsest juba kuueaastaselt, kui ta tädimehe kolmemastilise purjekaga Mõntu esimese merereisi tegi. Meretööga sai Kaarel sinasõbraks 15-aastase noorukina, kui astus madrusena tollase kalakombinaadi transpordilaeva pardale. Pärast merekooli lõpetamist on juubilar merd kündnud nii koduses Läänemeres kui ka Aafrika vetes.

Aastaid on ta mootorpaadiga Salme pidanud ühendust Roomassaare ja Abruka vahel. Kaarel on olnud ka Veere sadama kapten ja Roomassaare jahisadama ülevaataja.

Tantsuõpetajatena on Kaarel ja Hilja Kitt jätnud kustumatu jälje nii laste kui ka täiskasvanute juhendajaina. Flamingo tantsuklubis ja Kitty tantsustuudios on nende juhendamisel enam kui veerand sajandi jooksul tantsusammud selgeks saanud ja lausa meistrioskused omandanud poolteist tuhat poissi ja tüdrukut.

“Mul on heameel, et meid esitati auhinna “Lastega ja lastele” nominendiks. See oli suur asi. Tänutäheks saadeti meile pühendusega raamat. Pean seda üheks väärt tunnustuseks,” märkis aasta­kümneid lastega tegelenud Kaarel.

Kuressaare linn on mehise saarlase saavutusi hinnanud linna teenetemärgiga (2016) ja Saare maakond teeneteplaadiga (2000).

Kaarel ja Hilja Kiti sulest on ilmunud ka 251-leheküljeline raamat “Aeglane, kiire kiire aeglane”. Trükis annab ülevaate laste võistlustantsuklubi Flamingo tegevusest.

Kaarel ja Hilja Kitil on kaks poega ja üks lapselaps.

Õnnesoovidega juubilarile ühinevad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.