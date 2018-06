Õpilased korraldasid oma treenerile üllatuspeo (GALERII)

Legendaarse võrkpallitreeneri Edgar Haaviku õpilased korraldasid talle laupäeval Kuressaare Vanalinna kooli saalis tänuüritusena väikese turniiri ja piduliku koosviibimise.



“Läksin sinna hoopis muud asja tegema ja ei tea, mismoodi see oli mõeldud, aga üllatus oli suur,” rääkis Edgar Haavik. “Esmane emotsioon oli selline, et vaata, et saad veel infarkti. Tükiks ajaks võttis sõnatuks.”

Edgar Haaviku õpilane ja ürituse eestvedaja Taavi Tõnus ütles, et mõte ja idee Edgar Haaviku tänamiseks tuli tal juba kaks aastat tagasi, kui Haavik oma viimase treening-

grupiga lõpetas.

“Siis mõtlesin, et ega ta nii lihtsalt ka pääse,” selgitas Tõnus. “Rääkisin mitmete vollemeestega sellel teemal ja kui nägin tema nooremat poega Edgarit, siis muutus teema juba konkreetseks. Ega treenerile saa suuremat tänuavaldust olla, kui see, et kõik tema endised kasvandikud tulevad kokku ja tänavad teda üheskoos.”

Laupäeval oli kohale tulnud üle poolesaja inimese. Taavi Tõnuse sõnul ta kedagi veenma ei pidanud ning info levitamine käis läbi meili ja Facebooki. “Tahtsime kutsuda ka Edgari endisi kolleege üle Eesti, aga seekord nad vedu ei võtnud,” rääkis Tõnus.

Samas korraldati nelja meeskonna osavõtul võrkpalliturniir, kus meeskondadesse kuulusid Haaviku õpilased. Tuntumatest mängumeestest lõid kaasa Siim Ennemuist, Siim Põlluäär ja Helar Jalg, aga ka esiliiga ja harrastustasemel mängivaid mängumehi. Võidu päris võistkond Ennemuist.

Kohal käis ka Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt, kes ütles, et Edgar Haavikuga oli natuke juttu klubi noortetreeneriks hakkamisest, aga midagi konkreetset veel ei otsustatud.

“Lihtsalt küsisin, kuidas tal mõtted ja tervis on, aga mingil hetkel võib asi ka konkreetseks minna,” lausus ta. “Praegu tahaks ühe väikeste grupiga ikkagi juba tegelema hakata ja Rauno Tamme hakkaks neid trenne kolm korda nädalas läbi viima. Põhiprobleem on saaliajad ja eks me peame leidma koha, et endale see võimalus saada.”

Võrkpallitrenni ei anna 63-aastane Edgar Haavik enam kaks aastat, aga Vanalinna koolis tegeleb ta veel laste üldfüüsilise ettevalmistuse ja pallimängudega. Haaviku sõnul hakkas treeneritööst loobumisel mängima oma rolli ka tervis, aga samas oli asju, mis temast ei sõltunud. “Energiat mõttetult kulutada enam ei tahtnud,” selgitas ta.

Kuigi treeneriamet ei ole Edgar Haaviku jaoks olnud enam aktuaalne, ei tea ta oma sõnul, mis tulevik võib tuua. “Ära iial ütle iial,” lausus ta. “Kõik sõltub asjaoludest, aga mõtlen, et see reisimiste aeg on otsas, see on liialt väsitav. Aga mine sa tea.”